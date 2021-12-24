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Microsoft выпустила Skype 8.79 для всех пользователей

  • Категория: Windows 10
  • Дата: 24-12-2021, 15:25
  • Просмотров: 332
Microsoft выпустила Skype 8.79 для всех пользователей

Компания Microsoft выпустила Skype 8.79 для всех пользователей.

Skype для Windows, Mac, Linux и Web

Позвоните мне, может быть: И наслаждайтесь модернизированным опытом вызовов;
Старый переключатель: Теперь у вас есть больше возможностей для настройки представления вызовов. Узнайте больше о том, как переключать представления во время вызова по Skype;
Исправления ошибок и улучшения стабильности;

Skype for Android, iPhone и iPad

Говорят, Microsoft нужно поработать над фильтром: Microsoft модернизировала его внешний вид. Узнайте больше о том, как фильтровать контакты в Skype;
Исправления ошибок и улучшения стабильности;

Что исправлено?

• Сбой Skype при завершении вызовов;
• Действие уведомления не открывало чат на iPhone;
• Приложение обновлялось при попытке добавить денежные средства, когда баланс не был равен нулю, в Windows;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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