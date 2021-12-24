Microsoft выпустила Skype 8.79 для всех пользователей
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- Категория: Windows 10
- Дата: 24-12-2021, 15:25
- Просмотров: 332
Компания Microsoft выпустила Skype 8.79 для всех пользователей.
Skype для Windows, Mac, Linux и Web
• Позвоните мне, может быть: И наслаждайтесь модернизированным опытом вызовов;
• Старый переключатель: Теперь у вас есть больше возможностей для настройки представления вызовов. Узнайте больше о том, как переключать представления во время вызова по Skype;
• Исправления ошибок и улучшения стабильности;
Skype for Android, iPhone и iPad
• Говорят, Microsoft нужно поработать над фильтром: Microsoft модернизировала его внешний вид. Узнайте больше о том, как фильтровать контакты в Skype;
• Исправления ошибок и улучшения стабильности;
Что исправлено?
• Сбой Skype при завершении вызовов;
• Действие уведомления не открывало чат на iPhone;
• Приложение обновлялось при попытке добавить денежные средства, когда баланс не был равен нулю, в Windows;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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