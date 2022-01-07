Microsoft выпустила PowerToys 0.53.1
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- Категория: Windows 10
- Дата: 7-01-2022, 15:55
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Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.53.1.
Журнал изменений
Что нужно знать
• Новый установщик в настоящее время имеет визуальную особенность при обновлении, если у вас есть кастомный путь установки. Он покажет путь установки по умолчанию, но фактически перезапишет текущее местоположение. Microsoft исследует, как это исправить;
Always on Top
• Добро пожаловать в семью! При быстром нажатии Win+ Ctrl+T окно в фокусе переключается так, чтобы оно было сверху. Переключитесь снова, и все вернется в нормальное состояние;
ColorPicker
• Улучшения ввода HEX для меню настройки цвета, включая поддержку шестнадцатеричного кода без хэштега и короткого шестнадцатеричного кода, такого как #CF0;
• Лучшее обнаружение нижнего правого экрана для оверлея;
FancyZones
• Увеличенный отрицательный запас пространства;
• Исправлено отсутствие привязки дочерних окон;
• Исправлена очистка фокуса клавиатуры при запуске редактора;
• Исправлено улучшение наложений для уменьшения яркости и скрытия чисел;
File Explorer
• Добавлена поддержка G-кода для миниатюр и панели предварительного просмотра;
Image Resizer
• Исправлена регрессия от удаления тега метаданных ColorSpace;
PowerRename
• Подсветка строк + поддержка предварительного просмотра теперь реализованы;
• Исправлена проблема с вводом AltGR;
• Улучшена поддержка переименования папок;
• Открывается на активном мониторе;
PowerToys Run
• Добавлен веб-поиск! Вы также можете изменить клавишу действия по умолчанию!;
• Улучшения рабочей области VS Code;
• Поддержка двоичных и шестнадцатеричных чисел;
• Возможность использования факториалов в расчетах;
• PT Run больше не будет отображаться в результатах Window Walker;
• Исправление вычислений log/ln;
• Исправление для уточнения предыдущих результатов;
• Исправление для обнаружения симлинков и предотвращения рекурсивных циклов;
• Исправление для слишком быстрой прокрутки трекпада;
• Удален ненужный пакет nuget;
• Лучшее определение того, можно ли повысить уровень упакованного приложения;
• Улучшена устойчивость к сбоям для плагина Program;
• Улучшены результаты настройки Windows;
• Исправлена ошибка, из-за которой некоторые похожие фразы активации не работали должным образом;
Video conference mute
• Отключена по умолчанию, так как для регистрации виртуальной камеры требуется повышение прав;
• Изменена (по умолчанию) горячая клавиша для отключения звука камеры и микрофона с Win+N на Win+Shift+Q, чтобы не конфликтовать с сочетанием клавиш Windows 11;
Settings
• Множественные исправления доступности, макета, изображения, строки и иконок;
Runner
• Улучшена поддержка мьютекса для предотвращения запуска нескольких экземпляров PT Run;
Installer
• ПРИМЕЧАНИЕ: Новый установщик в настоящее время имеет визуальную особенность при обновлении, если у вас есть кастомный путь установки. Он покажет путь установки по умолчанию, но фактически перезапишет текущее местоположение. Microsoft исследует, как это исправить;
• Большой прогресс в направлении установки на основе пользователя по сравнению с установкой на уровне машины. Сценарий обновления требует дополнительной работы;
• Удален кастомный загрузчик и теперь используется бандл WiX;
• Удалены неиспользуемые ресурсы изображений, которые все еще отправлялись;
Поддержка ARM64
• Настройка проверки концепции и проверки WinUI3 показала, что нужна как минимум еще одна функция - поддержка повышения прав из неупакованных приложений WinUI 3;
Улучшения для разработчиков
• Новый конвейер на основе YAML для создания подписанного установщика. Это позволит консолидировать CI для использования одного и того же файла. Это было критически важно для Microsoft, чтобы разблокировать переход ARM64 и .NET 6$
• Подмодули Microsoft больше не будут автоматически загружаться, чтобы предотвратить проблемы с блокировкой. Если вы хотите освежить в памяти, как это сделать, обратитесь к документации для разработчиков;
• Система локализации перешла на Touchdown с CDPx. Это должно устранить многие проблемы с локализацией;
• Объединено множество названий EXE и DLL вместе с проектами;
• Обновление для проверки орфографии;
• Добавлен ответ /dup;
• /reportbug /bugreport запросит почтовый индекс «сообщить об ошибке»;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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