Веб-приложения теперь могут использовать обработчики протоколов в Microsoft Edge
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 17:46
- Просмотров: 110
Microsoft объявила, что веб-приложения теперь смогут использовать обработчики протоколов в Microsoft Edge, начиная с Microsoft Edge 96. Последняя функция позволит установленным веб-приложениям (или PWA) перемещаться по предустановленным или кастомным протоколам. Установленные веб-приложения также смогут регистрироваться в операционной системе в качестве обработчиков протоколов и инициироваться при вызове определенного протокола.
Если ваше веб-приложение имеет возможность регистрации в качестве обработчиков протоколов, оно будет иметь «лучшую интеграцию с операционной системой и может быть настроено на открытие определенных протоколов». Его также можно установить в качестве обработчика по умолчанию, а это означает, что если вы разрабатываете веб-приложение, которое является почтовым клиентом, вы можете предоставить пользователям возможность сделать его приложением по умолчанию для создания новых электронных писем.
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Кроме того, вы можете создавать кастомные схемы, которыми может управлять ваше веб-приложение, регистрируя протоколы с префиксом web+. Он может стать полезным ресурсом, если вам нужно перейти по URL-адресу, для которого «набор безопасных схем не отвечает всем требованиям».
Чтобы зарегистрировать установленное веб-приложение в качестве обработчика протокола, вам необходимо использовать поле protocol_handlers в файле манифеста. Если поле обработчиков протоколов доступно в манифесте, в этом случае веб-приложение будет зарегистрировано как обработчик протоколов для протоколов, определенных в коллекции, во время установки.
Обработчики протоколов предлагают поддержку для Windows, Linux и Mac. В посте блога упоминается, что Microsoft «внесла свой вклад в проект с открытым исходным кодом Chromium», и эта функция также доступна в других браузерах на базе Chromium.web+
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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