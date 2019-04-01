Microsoft Edge Canary получил боковую панель для быстрых действий
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:02
- Просмотров: 52
Microsoft тестирует интересную функцию в Canary-версии браузера Edge. Пользователь под ником «Benjamin Mathis» заметил боковую панель «Быстрые действия», которая дает пользователям Edge быстрый доступ к Microsoft Rewards, играм и другому контенту.
Today's canary preview build of Microsoft Edge includes a new sidebar for quick actions and links.— Benjamin Mathis (@BenjMathis1) January 19, 2022
I like it, but it can be disabled in settings if you don't use it. pic.twitter.com/jQZ0VPQoj6
В настоящее время не все пользователи Edge Canary видят эту функцию у себя, но она добавляет узкое пространство в правой части Edge, непосредственно рядом с полосой прокрутки. В этом пространстве пять иконок для различных быстрых действий. Сверху вниз: первая позволяет «открыть» темы, вторая - войти в Microsoft Rewards, третья - протестировать Интернет. Последние две иконки позволяют играть в игры или получить доступ к Microsoft 365. Обратите внимание, что раздел игр очень похож на панель игр, которая ранее тестировалась в Edge Canary. Он просто ссылается на игры MSN.
В дополнение к этому, есть также некоторые элементы управления для настройки. Несмотря на ограниченные возможности, пользователи могут отключать боковую панель или включать и отключать цветные иконки.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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