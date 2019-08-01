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Некоторые пользователи Microsoft Edge Canary получили функцию прогнозирования текста

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 21:09
  • Просмотров: 91
Некоторые пользователи Microsoft Edge Canary получили функцию прогнозирования текста

Microsoft планирует добавить функцию прогнозирования текста в браузер Edge. Компания заявила, что будет использовать собственные технологии искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML), чтобы предлагать пользователям слова во время ввода текста. Компания развертывает эту функцию для некоторых пользователей Windows 10 и Windows 11, которые являются частью Microsoft Edge Canary. Для тех, кто не знает, функция прогнозирования текста помогает писать быстрее и с меньшим количеством ошибок, беря то, что вы уже ввели, и прогнозируя, что вы, возможно, захотите ввести дальше. Функция отображает прогноз в виде предложения, выделенного серым цветом, где бы вы ни писали в Интернете.

Чтобы принять отображаемый прогноз, вы можете нажать Tab или клавишу со стрелкой вправо, и он будет автоматически вставлен в ваш текст. В настоящее время прогнозирование текста доступно только для Windows, но компания объявила, что расширит поддержку этой функции в ближайшее время.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
timesofindia.indiatimes.com
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