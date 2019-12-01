Microsoft выпустила PowerToys 0.55.0
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 00:27
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Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.55.0.
Журнал изменений
Общее
• Среда выполнения .NET сейчас на версии 5, следующий релиз будет обновлен до .NET 6. Переход на .NET 5, а затем на 6 помог сократить число движущихся частей в одном релизе, поэтому Microsoft пошла по этому пути. Это важно потому, что это один из основных рабочих элементов, необходимых для поддержки ARM64. Кроме того, это поможет увеличить скорость работы, когда Microsoft перейдет на .NET 6;
• Справка по плагину проверки правописания;
Always on Top
• Исправлена одна из двух ошибок некорректного отображения рамок;
• Рамка по умолчанию теперь имеет акцентный цвет ОС;
• Снижена активность CPU/GPU. Microsoft не закончила работу над улучшением, Microsoft знает, что может сделать лучше;
FancyZones
• Исправлена ошибка, из-за которой зоны не терялись после обновления;
• Исправлена проблема с полем редактора для китайского языка;
Дополнения проводника
• Миниатюры GCode теперь имеют прозрачность;
• Новая утилита - Файлы разработчика для панели предварительного просмотра проводника. Это должно добавить в общей сложности около 150 расширений файлов. Microsoft использует Monaco Editor, чтобы усилить этот опыт;
• Новая утилита - Добавлены панели миниатюр и предварительного просмотра STL!;
Image Resizer
• Исправлена ошибка со слишком большим количеством метаданных;
• Исправлена ошибка изменения размера для постоянной высоты при сохранении соотношения сторон;
Утилиты мыши
• Новая утилита - Перекрестие над указателем через Ctrl+Alt+P. Эта функция была разработана совместно с командой специальных возможностей Microsoft. Спасибо @niels9001 за помощь с иконкой!;
PowerRename
• Файлы теперь сортируются так, как сортирует проводник;
PowerToys Run
• Улучшена скорость и исправлены ошибки с плагином Window Walker;
• Window Walker теперь будет показывать путь к приложениям с повышенными правами доступа;
• В системные команды добавлена команда UEFI;
• Исправлена ошибка сбоя в классе EnvironmentHelper;
• Исправлена ошибка плагина URI с ^:;
• Плагин VS Code, не отображающий рабочие области с последней версией Code, был исправлен;
• Исправлена ошибка, из-за которой плагины не загружались;
• Исправлен сбой в плагине Uri и плагине веб-поиска;
Settings
• Исправлена регрессия со сбросом настроек при переходе от администратора к неадминистратору;
Video Conference Mute
• Исправлена ошибка сбоя в Zoom и других клиентах. Microsoft нашла кого-то, с кем могла бы удаленно отладить и определить фактическую часть сбоя;
• Изменение поведения: При выходе из собрания VCM теперь оставит ваш микрофон в том состоянии, в котором он был. Это имитирует поведение приложений при отсутствии VCM;
• Изменение поведения: При выходе из PowerToys ваше текущее состояние микрофона останется;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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