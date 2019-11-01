Microsoft выпустила PowerToys 0.55.1
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 13:19
- Просмотров: 114
Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.55.1.
Вот список исправлений:
• #15910 - Сочетания клавиш сохраняются после отключения для Shortcut Guide, Mouse highlighter, Mouse pointer crosshair. Эта ошибка была некоторое время, но с увеличением количества утилит мыши, использующих общий путь кода, она была замечена только сейчас;
• #15450 - Исправление ошибки, при которой настройки не сохранялись должным образом. Эта ошибка появилась в обновлении установщика 0.53 и исправлена в 0.55.1;
• #15487 - После установки PT не запускалась автоматически от имени администратора, если только не использовался аргумент dont-elevate. Эта ошибка появилась в обновлении установщика 0.53 и исправлена в версии 0.55.1;
• #15869 - Удален путь мертвого кода и неиспользуемая DLL-библиотека;
• #15885 - Ошибка перекрестия указателя мыши, которая приводила к сбою в условиях гонки;
• #15348, #15488 - Небольшие исправления UX для помощи в поиске пути;
• #15887 - Возврат части улучшений Window Walker в #6084, которые выполняли проверку IsCloak. Это коснулось пользователей виртуальных рабочих столов;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
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