Microsoft прекратит поддерживать Windows 10 20H2 в мае 2022 года
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 16:33
- Просмотров: 191
Обслуживание Windows 10 версии 20H2 завершится 10 мая 2022 года. Это относится к следующим редакциям Windows 10, выпущенным в октябре 2020 года:
• Windows 10, Home версия 20H2;
• Windows 10 Pro, версия 20H2
• Windows 10 Pro Education, версия 20H2;
• Windows 10 Pro for Workstations, версия 20H2;
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Эти редакции больше не будут получать обновления для системы безопасности после 10 мая 2022 года. Клиентам, обратившимся в службу поддержки Microsoft после этой даты, будет предложено обновить свое устройство до последней версии Windows 10, чтобы сохранить поддержку.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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