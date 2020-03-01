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PowerToys скоро получит новый инструмент

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 14:29
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Несколько дней назад Microsoft выпустила PowerToys 0.56.1 с большим списком исправлений и улучшений. Последняя версия теперь предлагает 128 макетов для FancyZones и новый способ запуска утилиты Find my Mouse. Будущие обновления PowerToys принесут еще больше. Согласно запросам на извлечение на Github, Microsoft и другие участники работают над добавлением инструмента Time and Date, а также над улучшениями для модуля Window Walker.

Time and Date - это новый плагин для PowerToys Run. Он может показывать указанную дату и время в различных форматах и копировать каждый результат в буфер обмена. Например, вы сможете «попросить» PowerToys Run отобразить текущую дату и время, день недели, день месяца, день года и т.д.



PowerToys предложит набор параметров, таких как включение или исключение результатов из глобальных результатов (вы сможете запускать плагин с помощью предопределенной горячей клавиши), отображение времени в секундах или скрытие сообщения об ошибке.



Помимо модуля Time and Date, PowerToys Run получит улучшенный Window Walker (инструмент для поиска запущенных приложений и окон с помощью лаунчера). Предстоящая версия позволит вам закрывать окна и «убивать» процессы без запуска диспетчера задач или переключения на нужное вам приложение. Кроме того, если у пользователя более одного рабочего стола, Window Walker покажет имя рабочего стола для указанного приложения вместе с его идентификатором процесса.



В типичной для PowerToys манере, обновленный Window Walker будет поставляться с несколькими опциями для персонализации пользовательского опыта. Некоторые из них включают отображение процессов только на видимом рабочем столе, завершение процесса вместе с его дочерними процессами, запрос подтверждения перед «убийством» приложения, персонализацию всплывающих подсказок и т.д.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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