Microsoft выпустила PowerToys 0.56.2
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 14:01
- Просмотров: 164
Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.56.2.
Вот список исправлений:
• #16252: Теперь Microsoft передает флаг /norestart установщику среды выполнения .NET для своего установщика;
• #16155: Исправлена ошибка сброса макета шаблона FancyZones;
• #16699: Исправлена ошибка обработчика Dev File Preview в используемых файлах;
• #16669: Добавлена настройка в Find my mouse для расстояния встряхивания для регулировки;
• #16712: У плагина Windows Terminal для PowerToys Run не была правильно настроена локализация, и теперь она верна;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
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