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Microsoft выпустила PowerToys 0.56.2

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 14:01
  • Просмотров: 164
Microsoft выпустила PowerToys 0.56.2

Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.56.2.

Вот список исправлений:

#16252: Теперь Microsoft передает флаг /norestart установщику среды выполнения .NET для своего установщика;
#16155: Исправлена ошибка сброса макета шаблона FancyZones;
#16699: Исправлена ошибка обработчика Dev File Preview в используемых файлах;
#16669: Добавлена настройка в Find my mouse для расстояния встряхивания для регулировки;
#16712: У плагина Windows Terminal для PowerToys Run не была правильно настроена локализация, и теперь она верна;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
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