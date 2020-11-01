Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.82.76.403
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 17:53
- Просмотров: 141
Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.82.76.403.
Что нового?
Усилия, ориентированные на Украину:
• Совершайте бесплатные телефонные звонки в Украину: на всех платформах. Оставайтесь на связи, звоня из/в Украину бесплатно. Чтобы помочь в дальнейшем, Microsoft поддерживает Украину через некоммерческие организации, перечисленные на главной странице Skype, и вы тоже можете это сделать;
• Поддержка большего количества языков в беседах с переводом: на всех платформах. Переводите Skype и телефонные звонки с/на украинский язык;
• Смайлик «Поддержи Украину»: на всех платформах;
• Google Play In-App Billing System: на Android. Для покупки кредитов, подписок и номеров Skype;
• Исправления ошибок и улучшения стабильности;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
answers.microsoft.com
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