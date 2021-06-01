Microsoft выпустила PowerToys 0.57.0
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 02:34
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Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.57.0.
Always on Top
• Новый звук для активации Always on Top;
Awake
• Исправления для иконки в системном трее;
• Предустановки временной продолжительности теперь настраиваются;
• Исправлена проблема, из-за которой утилита Awake не закрывалась должным образом;
ColorPicker
• Теперь можно удалить несколько цветов из истории, а также экспортировать их в файл;
• Формат CIEXYZ обладает повышенной точностью;
• Улучшена производительность за счет сокращения использования низкоуровневых перехватов клавиатуры;
FancyZones
• Исправлена ошибка, из-за которой один и тот же макет, примененный с разными конфигурациями к разным экранам, сбрасывался до одной конфигурации. (Это было исправление для 0.56);
• При привязке окон с закругленными углами в Windows 11 установите правильные предпочтения углов, чтобы избежать промежутков между зонами;
• Исправление для сброса макета холста при изменении разрешения;
File explorer
• Дополнительные расширения файлов markdown добавлены для предварительного просмотра Markdown;
• Svgs теперь регистрируется как вид изображения в Windows;
• Добавлена настройка переноса текста и контекстное меню копирования для предварительного просмотра файла dev;
• Предварительный просмотр файла PDF и миниатюры теперь отключены по умолчанию из-за несовместимости с Outlook, и в настройках отображается соответствующее предупреждение;
Mouse utility
• Find my mouse имеет новую настройку, которая позволяет указать минимальное расстояние для активации. (Это было исправление для 0.56);
• Исправлена ошибка, из-за которой панель задач скрывалась за другими окнами, когда была активна утилита мыши;
• Исправлена ошибка, из-за которой сочетания клавиш, установленные на иконки, не активировались, когда утилита мыши была активна;
• Исправлено небольшое смещение перекрестия указателя мыши, когда оно настроено с нечетной толщиной;
PowerToys Run
• Новый плагин для значений/информации о времени и дате;
• WindowWalker теперь имеет всплывающую подсказку, дополнительные функции, такие как завершение процесса и закрытие окна, дополнительные настройки и улучшения;
• Конвертер единиц теперь поддерживает дополнительные способы записи футов и галлонов. Также интерпретируется как имперские или американские галлоны в зависимости от текущей культуры;
• Конвертер единиц теперь принимает метр за метр;
• Включена локализация для веб-поиска и конвертера единиц (не включая единицы);
• Включена локализация для Windows Terminal. (Это было исправление для 0.56);
• Калькулятор теперь пытается всегда интерпретировать символ точки (.) как десятичный разделитель, несмотря на настроенную культуру, чтобы соответствовать ожиданиям;
• Калькулятор теперь правильно обрабатывает конечные нули в шестнадцатеричных числах;
• Плагин системных команд теперь может отображать локальные IP- и mac-адреса;
• Плагин Folder имеет улучшенные результаты с улучшенными всплывающими подсказками;
• Плагин настроек Windows добавил записи для Screen Saver и Connect Wiring Display Panel;
• Плагины теперь могут отображать описания своих конфигураций в настройках;
• Исправлена проблема с фокусом при вызове PowerToys Run в первый раз после входа в систему и после возврата из некоторых окон;
• Исправлена ошибка в Program при создании сочетания клавиш;
• Подтверждено, что обновление до .net framework 6 исправило ошибку, которая возникала при завершении работы системы с запущенной утилитой PowerToys Run;
Video conference mute
• Недавно добавленные микрофоны теперь обновляются и отслеживаются VCM;
Settings
• Кнопка «Что нового» внизу с новым внешним видом, с еще парой настроек пользовательского интерфейса;
• Исправлена ошибка, из-за которой настройки не открывались, когда из-за состояния гонки настройки диспетчера клавиатуры считывались неправильно;
• Чтобы открыть настройки из иконки в трее, требуется двойной щелчок вместо одного щелчка;
• Исправлена ошибка, из-за которой проверка обновлений могла выполняться бесконечно;
• При автоматическом обновлении передайте флаг, чтобы избежать перезапуска без запроса;
Installer
• Установщики зависимостей теперь выполняются с помощью /norestart, чтобы избежать перезапусков. без предупреждения (Это было исправление для версии 0.56);
• Обновлена зависимость .net framework до 6.0.3;
• Журналы установщика теперь сохраняются там, где их можно собирать и отправлять с помощью инструмента отчетов об ошибках;
• Отменены изменения для запуска с правильным повышением прав и при установке под другим пользователем, поскольку эти изменения привели к возникновению проблем, когда приложение PowerToys запускалось под неправильным пользователем;
Development
• Рефакторинг кода OOBE, чтобы вся информация о модуле была в XAML, как в настройках;
• В каждом проекте теперь включены анализаторы и исправлены предупреждения;
• Добавлены новые шаблоны для проверки орфографии кода и удалены устаревшие записи;
• Дополнительное ведение журнала было добавлено в Fancy Zones и PowerToys Run;
• Новая сборка релиза CI не будет запущена, если все, что было изменено, было просто документацией;
• Исправлено состояние гонки, которое вызывало слоистые ошибки сборки при сборке PowerRename;
• Централизация общих настроек csproj/vcxproj продолжается;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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