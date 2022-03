Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.57.0.• Новый звук для активации Always on Top;• Исправления для иконки в системном трее;• Предустановки временной продолжительности теперь настраиваются;• Исправлена проблема, из-за которой утилита Awake не закрывалась должным образом;• Теперь можно удалить несколько цветов из истории, а также экспортировать их в файл;• Формат CIEXYZ обладает повышенной точностью;• Улучшена производительность за счет сокращения использования низкоуровневых перехватов клавиатуры;• Исправлена ошибка, из-за которой один и тот же макет, примененный с разными конфигурациями к разным экранам, сбрасывался до одной конфигурации. (Это было исправление для 0.56);• При привязке окон с закругленными углами в Windows 11 установите правильные предпочтения углов, чтобы избежать промежутков между зонами;• Исправление для сброса макета холста при изменении разрешения;• Дополнительные расширения файлов markdown добавлены для предварительного просмотра Markdown;• Svgs теперь регистрируется как вид изображения в Windows;• Добавлена настройка переноса текста и контекстное меню копирования для предварительного просмотра файла dev;• Предварительный просмотр файла PDF и миниатюры теперь отключены по умолчанию из-за несовместимости с Outlook, и в настройках отображается соответствующее предупреждение;• Find my mouse имеет новую настройку, которая позволяет указать минимальное расстояние для активации. (Это было исправление для 0.56);• Исправлена ошибка, из-за которой панель задач скрывалась за другими окнами, когда была активна утилита мыши;• Исправлена ошибка, из-за которой сочетания клавиш, установленные на иконки, не активировались, когда утилита мыши была активна;• Исправлено небольшое смещение перекрестия указателя мыши, когда оно настроено с нечетной толщиной;• Новый плагин для значений/информации о времени и дате;• WindowWalker теперь имеет всплывающую подсказку, дополнительные функции, такие как завершение процесса и закрытие окна, дополнительные настройки и улучшения;• Конвертер единиц теперь поддерживает дополнительные способы записи футов и галлонов. Также интерпретируется как имперские или американские галлоны в зависимости от текущей культуры;• Конвертер единиц теперь принимает метр за метр;• Включена локализация для веб-поиска и конвертера единиц (не включая единицы);• Включена локализация для Windows Terminal. (Это было исправление для 0.56);• Калькулятор теперь пытается всегда интерпретировать символ точки (.) как десятичный разделитель, несмотря на настроенную культуру, чтобы соответствовать ожиданиям;• Калькулятор теперь правильно обрабатывает конечные нули в шестнадцатеричных числах;• Плагин системных команд теперь может отображать локальные IP- и mac-адреса;• Плагин Folder имеет улучшенные результаты с улучшенными всплывающими подсказками;• Плагин настроек Windows добавил записи для Screen Saver и Connect Wiring Display Panel;• Плагины теперь могут отображать описания своих конфигураций в настройках;• Исправлена проблема с фокусом при вызове PowerToys Run в первый раз после входа в систему и после возврата из некоторых окон;• Исправлена ошибка в Program при создании сочетания клавиш;• Подтверждено, что обновление до .net framework 6 исправило ошибку, которая возникала при завершении работы системы с запущенной утилитой PowerToys Run;• Недавно добавленные микрофоны теперь обновляются и отслеживаются VCM;• Кнопка «Что нового» внизу с новым внешним видом, с еще парой настроек пользовательского интерфейса;• Исправлена ошибка, из-за которой настройки не открывались, когда из-за состояния гонки настройки диспетчера клавиатуры считывались неправильно;• Чтобы открыть настройки из иконки в трее, требуется двойной щелчок вместо одного щелчка;• Исправлена ошибка, из-за которой проверка обновлений могла выполняться бесконечно;• При автоматическом обновлении передайте флаг, чтобы избежать перезапуска без запроса;• Установщики зависимостей теперь выполняются с помощью /norestart, чтобы избежать перезапусков. без предупреждения (Это было исправление для версии 0.56);• Обновлена зависимость .net framework до 6.0.3;• Журналы установщика теперь сохраняются там, где их можно собирать и отправлять с помощью инструмента отчетов об ошибках;• Отменены изменения для запуска с правильным повышением прав и при установке под другим пользователем, поскольку эти изменения привели к возникновению проблем, когда приложение PowerToys запускалось под неправильным пользователем;• Рефакторинг кода OOBE, чтобы вся информация о модуле была в XAML, как в настройках;• В каждом проекте теперь включены анализаторы и исправлены предупреждения;• Добавлены новые шаблоны для проверки орфографии кода и удалены устаревшие записи;• Дополнительное ведение журнала было добавлено в Fancy Zones и PowerToys Run;• Новая сборка релиза CI не будет запущена, если все, что было изменено, было просто документацией;• Исправлено состояние гонки, которое вызывало слоистые ошибки сборки при сборке PowerRename;• Централизация общих настроек csproj/vcxproj продолжается;Узнать другие подробности можно здесь