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Microsoft выпустила PowerToys 0.57.2

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 15:57
  • Просмотров: 151
Microsoft выпустила PowerToys 0.57.2

Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.57.2.

Вот список исправлений:

#17332: Окна AlwaysOnTop иногда теряли свой верхний статус. Он будет повторно применен при обнаружении;
#17390: PowerToys Run потребляла 100% ресурсов процессора, когда в настройки вносились многие изменения. Это исправлено;
#17406: Исправлена проблема, из-за которой Fancy Zones не восстанавливала закругленные углы после открепления;
#17367: Не все были довольны тем, что FancyZones удалила закругленные углы в Windows 11. Теперь это настройка;
#17318: Настройки зависали в цикле, слишком часто проверяя наличие обновлений. Это исправлено;
#1605: PowerToys Run теперь может запускать программы от имени другого пользователя;
#17468: Происходил сбой PowerToys Run WindowWalker на некоторых конфигурациях виртуального рабочего стола. Это исправлено;
#16283: Новые установки или обновления VS Code не обнаруживались PowerToys Run;
#17454: PowerToys Run требовалось много времени, чтобы отобразить запросы по конфигурациям со многими сетевыми интерфейсами. Это исправлено;
#17027: Некоторые приложения не привязывались повторно к зоне при перезапуске. Это исправлено;
#17410: Подпишите файл PowerToys .msi, входящий в состав установщика .exe;
#17513: Специальные ярлыки, такие как Панель управления и Проводник, снова появляются в PowerToys Run;
#16552: Улучшена поддержка редактора сетки FancyZones Editor для программ чтения с экрана;
#17537: Обновлена установленная версию .net core до 3.1.23, содержащая исправления безопасности;
#17493: Исправлен сбой при предварительном просмотре файла разработчика, когда файл настроек еще не создан;
#17539: Исправлена ошибка FancyZones при восстановлении исходного размера окон при откреплении при некоторых масштабированиях дисплея;
#17570: Дополнительное ведение журнала для плагина Windows Terminal в PowerToys Run;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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