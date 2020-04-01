Microsoft выпустила PowerToys 0.57.2
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 15:57
- Просмотров: 151
Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.57.2.
Вот список исправлений:
• #17332: Окна AlwaysOnTop иногда теряли свой верхний статус. Он будет повторно применен при обнаружении;
• #17390: PowerToys Run потребляла 100% ресурсов процессора, когда в настройки вносились многие изменения. Это исправлено;
• #17406: Исправлена проблема, из-за которой Fancy Zones не восстанавливала закругленные углы после открепления;
• #17367: Не все были довольны тем, что FancyZones удалила закругленные углы в Windows 11. Теперь это настройка;
• #17318: Настройки зависали в цикле, слишком часто проверяя наличие обновлений. Это исправлено;
• #1605: PowerToys Run теперь может запускать программы от имени другого пользователя;
• #17468: Происходил сбой PowerToys Run WindowWalker на некоторых конфигурациях виртуального рабочего стола. Это исправлено;
• #16283: Новые установки или обновления VS Code не обнаруживались PowerToys Run;
• #17454: PowerToys Run требовалось много времени, чтобы отобразить запросы по конфигурациям со многими сетевыми интерфейсами. Это исправлено;
• #17027: Некоторые приложения не привязывались повторно к зоне при перезапуске. Это исправлено;
• #17410: Подпишите файл PowerToys .msi, входящий в состав установщика .exe;
• #17513: Специальные ярлыки, такие как Панель управления и Проводник, снова появляются в PowerToys Run;
• #16552: Улучшена поддержка редактора сетки FancyZones Editor для программ чтения с экрана;
• #17537: Обновлена установленная версию .net core до 3.1.23, содержащая исправления безопасности;
• #17493: Исправлен сбой при предварительном просмотре файла разработчика, когда файл настроек еще не создан;
• #17539: Исправлена ошибка FancyZones при восстановлении исходного размера окон при откреплении при некоторых масштабированиях дисплея;
• #17570: Дополнительное ведение журнала для плагина Windows Terminal в PowerToys Run;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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