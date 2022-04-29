Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.84.76.301
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- Категория: Windows 10
- Дата: 29-04-2022, 16:50
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Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.84.76.301.
Что нового?
• Добавлена кнопка «Покинуть» собрание и в лобби собрания на всех платформах. Если вы по ошибке начали новое собрание, вы можете нажать «Покинуть», чтобы отменить процесс;
• Постоянная тема во время присоединения/создания в Интернете. Чтобы экран не мигал при присоединении к собранию в Skype в веб-браузере. Это также облегчило бы эти проблемы для чувствительных к свету пользователей;
• Улучшена поддержка управления вызовами через наушники Bluetooth/USB в Windows и функции Windows 11 On-Air. Это все еще находится в инсайдерской тестовой группе, но скоро должно быть выпущено;
Исправления ошибок и улучшения стабильности
• Отсутствующие записи вызовов/пустые записи вызовов после вызова. В любой существующей беседе чата или во вновь созданном групповом чате введите эту команду; /getrecordings, чтобы восстановить недостающую запись;
• Автоматический ответ на входящие вызовы, не работал в Windows, когда приложение Skype свернуто. Вы можете получить доступ к этой функции в Настройки -> Вызовы -> Дополнительно, чтобы настроить автоответ на вызовы;
• Локальный предварительный просмотр видео не отображался на Android во время видеовызовов;
• Кнопка «Открыть чат» отсутствовала в пользовательском интерфейсе лобби присоединения к собранию;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
answers.microsoft.com
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