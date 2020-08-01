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Microsoft выпустила PowerToys 0.58.0

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:13
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Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.58.0.

Общее

• Исправления проверки орфографии в коде;
• Исправление ошибки CI, которая связана с проверкой орфографии из-за изменения API GitHub;
• Исправлены ссылки в документации на GitHub;

ARM64

• Подготовлено решение и файлы свойств для портирования ARM64;
• Портирован обработчика необработанных исключений на ARM64;
• Портртированы проекты настроек на ARM64;
• Портировано большинство PowerToys на ARM64;
• Портированы утилиты отладки на ARM64;

Always on Top

• Исправление для сброса верхнего состояния окна для некоторых приложений. (Это было исправление для версии 0.57);

ColorPicker

• Формат CIEXYZ теперь правильно отображается в верхнем регистре;

FancyZones

• Восстановлены закругленные углы в Windows 11 и добавлен настройка для управления этим поведением. (Это было исправление для версии 0.57);
• Исправлен крайний случай, когда окно Windows Terminal не закрывалось при открытии. (Это было исправление для версии 0.57);
• Улучшена поддержка ликтора в редакторе сетки. (Это было исправление для версии 0.57);
• Исправлена ошибка при восстановлении закругленных углов в Windows 11. (Это было исправление для версии 0.57);
• Исправление для некорректного изменения размера окон при различных настройках разрешения (Это было исправлением для версии 0.57);
• Удалено разрешение из идентификатора экрана, чтобы зоны не сбрасывались при изменении разрешения;
• Масштабирован макет холста при редактировании в соответствии с новым масштабированием/разрешением;
• Доставлен новый инструмент для отладки взаимодействия окон с FancyZones;

File explorer

• Исправление для сбоя при предварительном просмотре файла dev, если файл настроек еще не был создан. (Это было исправление для версии 0.57);
• В предварительный просмотр файла dev добавлены новые типы файлов (.reg, ".xslt", ".xsd", ".wsdl", ".ino", ".pde", ".razor");
• Исправлена существующая проблема «файл все еще используется» в предварительном просмотре файла dev;
• Предварительный просмотр файла dev теперь может интерпретировать расширения файлов без учета регистра;
• Средства просмотра SVG и markdown больше не используют WebBrowser и используют WebView2 вместо этого$
• Предварительный просмотр markdown теперь учитывает настройки темного режима в Windows;
Утилита мыши
• Исправлена ошибка, из-за которой ярлыки, установленные на иконках, не активировались, когда утилита мыши была активна на определенных конфигурациях монитора;

PowerToys Run

• Исправление для PowerToys Run, использующей много ресурсов процессора и памяти при обновлении настроек. (Это было исправление для версии 0.57);
• Добавлена функция «Запуск от имени другого пользователя» в программу, оболочку и поисковые плагины. (Это было исправление для версии 0.57);
• Исправление для сбоя WindowWalker, когда раздел реестра виртуального рабочего стола не установлен. (Это было исправление для версии 0.57);
• Исправление для рабочих областей VS Code, не использующих переменную пути пользователя сразу после установки или обновления (Это было исправление для версии 0.57);
• Исправление для плагина System, который вызывал медленную работу PowerToys Run при наличии большого количества сетевых интерфейсов (Это было исправление для версии 0.57);
• Исправление для плагина Program, который не отображал специальные ярлыки с пустыми целями, например, Панель управления. (Это было исправление для версии 0.57);
• Дополнительное ведение журнала для плагина Terminal. (Это было исправление для версии 0.57);
• Плагины Web Search и URI теперь имеют лучший код для определения браузера по умолчанию;
• Исправление для плагина Services, который неправильно манипулировал именами служб с пробелами;
• Исправление для плагина Terminal, который некорректно распознавал профили;
• Исправление для последней инсайдерской сборки VSCode, которая не отображалась в плагине VSCode Workspaces;
• Увеличена точность чисел с плавающей запятой в плагине Unit Converter;
• VSCode Workspaces теперь находит портативные установки VS Code;
• Исправлена проблема с запуском PowerToys Run, когда рабочий стол не инициализирован;

Settings

• Настройки теперь запускается на WinUI3, а не на XAML islands;
• Настройки больше не запускается от имени администратора, когда runner запускается от имени администратора;

Runner

• Использует разумное время по умолчанию для перепроверки обновлений, чтобы избежать записи в журналы в цикле. (Это было исправление для версии 0.57);
• Runner очищает каталог обновлений, если установка обновлена;

Installer

• Распространяет подписанный файл .msi внутри загрузчика установщика .exe. Это было исправление для версии 0.57);
• Удалена зависимость от.NET core из установщика;
• Частичная поддержка установщика ARM64;
• Обновлен .NET до 6.0.4;
• Принудительно обновлены все файлы при переустановке/обновлении, чтобы попытаться исправить проблемы с установкой;

Development

• PowerToys больше не зависит от .NET core;
• WinUI3 — это новая зависимость. Из-за этого Settings теперь нацелена на win10-x64 и win10-arm64;

Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
neowin.net
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