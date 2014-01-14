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Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 1.14.143

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 19:30
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Компания Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 1.14.143.

Функции

• Windows Terminal теперь лучше поддерживает xterm «Альтернативный экранный буфер» и теперь может лучше обрабатывать альтернативный режим прокрутки и изменять размер/перекомпоновку (#12561) (#12569) (#12719);
• Использование оконных приложений из терминала теперь должно работать намного лучше;
o ConPTY теперь может обрабатывать вызовы показа/скрытия окна и даже знает, кто является владельцем окна (#12515) (#12526);
o Окна, созданные консольными приложениями, теперь отображаются над терминалом (#12799) (#12899);
o События фокуса теперь отправляются через ввод VT (#12900);
• Теперь вы можете использовать глобальную настройку experimental.useBackgroundImageForWindow (bool, по умолчанию false), чтобы применить одно фоновое изображение для всего окна! (#12893) (#13114);
• Теперь вы можете выделить весь текст в буфере с помощью действия selectAll. По умолчанию это связано с ctrl+shift+a (#13045) (#13084);

Изменения

Пользовательский интерфейс

• Внесены некоторые визуальные изменения во вкладки, полосу прокрутки, кнопку новой вкладки, кнопки субтитров, средство выбора цвета, пользовательский интерфейс настроек, палитру команд и окно поиска, чтобы приблизить нас к языку дизайна Windows 11 (#12913) (#12916) (#12973) (#13083);
• RadioButtons в пользовательском интерфейсе настроек были заменены ComboBoxes. Это дает дополнительный бонус пользователям клавиатуры и программ чтения с экрана, а также упрощает навигацию по этим настройкам и их изменение (#12833);

Интерактивность

• Режим ввода IME теперь по умолчанию используется на английском языке при взаимодействии с Windows Terminal (# 13028);
• Терминал теперь знает о переключенном состоянии для Caps Lock, Scroll Lock и Num Lock (#12823);

Настройки

• Теперь есть очень экспериментальная новая настройка режима сквозной передачи VT, которая заставляет ConPTY выполнять минимальные переводы и может сделать ваш терминал немного быстрее и намного больше поломать! (#11264) (#13051) (#13109);
o Используйте настройку профиля experimental.connection.passthroughMode (bool, по умолчанию true), и она должна быть установлена при следующем запуске профиля.
o Кажется, это в основном работает с CMD и WSL;
• Глобальная настройка trimBlockSelection теперь по умолчанию имеет значение true (#12737);
• Терминал теперь игнорирует действия newTab с индексом профиля, превышающим количество профилей (#11621);

Улучшения рендерера Atlas

• ClearType больше не всегда включен (#12705);
• Шейдер смешивания оттенков серого теперь должен работать правильно (#12734);
• Отчет проверки утечки OpenConsole теперь должен быть исправлен (#12415);
• Энергопотребление шейдера было уменьшено с помощью явного ветвления (#12552);
• Рендерер теперь лучше понимает, когда следует изменять размер буфера при прокрутке (#13100);

Документация

• Репозиторий GitHub теперь поддерживает расширенную навигацию по коду (#12855) (#12910) (#12910). Отчеты об ошибках также автоматически помечаются как ошибки (#12404);
• Загружены характеристики для переключения цветовой схемы, управляемой темой (#12613) и терминала по умолчанию (#7414);
• README был обновлен, чтобы упомянуть необходимый .NET Targeting Pack (#12896);
• Теперь используются правильные слова и грамматика в репозитории (#12386) (#12475) (#12835);
• ellSound теперь в схеме (#13035);

Исправления ошибок

• Терминал должен быть в состоянии найти Cascadia Mono... (#12904);
• Командная строка в profile.defaults больше не должна переопределять командные строки профилей, в которых указано cmd.exe или powershell.exe. (#12906);
• Избавление от утечки памяти в интерактивности onecore (#12340);
• Теперь должна правильно поддерживаться нижняя часть виртуального окна просмотра (#12972) (#13052) (#13087);
• Программы чтения с экрана теперь могут лучше читать некоторые настройки пользовательского интерфейса (#13032);
• Заменено «акрил» на «акриловый материал» для целей локализации (#12505);
• Цвет кнопки «Закрыть вкладку» теперь соответствует цвету текста вкладки (#13018);

Надежность

• Исправлен сбой при удалении последнего профиля в пользовательском интерфейсе настроек (#13044);
• Исправлен сбой при изменении размера в OpenConsole при использовании рендерара Atlas (# 13015);

Работоспособность и ремонтопригодность кода

• @j4james объединил обработчики VT терминала и консоли, удалив при этом тысячи строк избыточного кода! (#12207) (#12247) (#12389) (#12390) (#12568) (#12703) (#13024) (#13039);
• Добавлены некоторые недостающие разрывы для обращений в IslandWindow (#12926);
• Добавлена лицензия MIT для нескольких файлов, в которых она отсутствовала (#12368);
• Sizeof заменен на ARRAYSIZE в SystemConfigurationProvider (#12273);
• Используйте вывод типов во всем проекте (#12975);
• Используйте memcmp для сравнения TextAttribute и TextColor (#10566);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
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