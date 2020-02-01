Microsoft выпустила PowerToys 0.59.0
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 00:16
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Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.59.0.
Основные моменты
• Работа по нативному запуску на ARM64 завершена, и выпущена сборка;
• Power Rename теперь работает на WinUI 3;
• Keyboard Manager теперь позволяет использовать до 4 клавиш-модификаторов для сочетаний клавиш и получил некоторые исправления качества;
• Среда выполнения Windows App SDK обновлена до версии 1.1.0, исправлена проблема, из-за которой настройки не запускались при отключенном UAC, и улучшает производительность;
• Двоичные файлы среды выполнения Windows App SDK поставляются с PowerToys, что должно исправить проблемы с установкой, о которых сообщалось в WinAppSDK;
Известные проблемы
• Поступают сообщения от пользователей, которые не могут открыть окно Настройки. Это вызвано несовместимостью с некоторыми приложениями (RTSS RivaTuner Statistics Server и MSI AfterBurner - известные примеры). Если вы столкнулись с этой проблемой, пожалуйста, проверьте, работает ли для вас какое-либо из представленных решений;
Общее
• Исправлены некоторые опечатки;
ARM64
• Поддержка ARM64 теперь полностью добавлена!;
• Исправлена утилита PowerRename для работы на ARM64;
• Исправлены инструменты File Explorer для работы на ARM64;
• Внесены изменения в проекты установщика для создания установщиков ARM64;
• Настроены конвейеры CI и Release для сборки для ARM64;
• В README добавлен статус сборки ARM64;
Always on Top
• Исправлена проблема, из-за которой границы оставались неизменными, когда окно было свернуто с помощью Win + D;
FancyZones
• Исправлена ошибка, которая потребляла циклы процессора при установке макета по умолчанию;
• Исправлена ошибка, из-за которой приложения не открывались в их последних известных зонах из-за изменений Virtual Desktop ID;
• Исправлена ошибка, приводившая к привязке всплывающих меню, открываемых приложениями;
• Исправлена ошибка, из-за которой окна не привязывались в некоторых конфигурациях;
Image Resizer
• Больше не пытается изменить метаданные в файлах, размер которых фактически не изменялся;
File explorer add-ons
• Исправлена ошибка, из-за которой модули, зависящие от WebView2, могли открывать файлы размером менее 2 МБ. Теперь полученный HTML-код генерируется во временный файл перед его представлением;
• Добавлен атрибут viewBox в файлы svg, у которых его нет, чтобы предварительный просмотр пытался показать все изображение;
• Удалена полоса прокрутки, которая отображалась при рендеринге миниатюр SVG;
Keyboard Manager
• Теперь в сочетаниях клавиш можно использовать до четырех клавиш-модификаторов. Это позволит вам использовать клавишу Office (которая отправляет Win + Ctrl + Shift + Alt), например;
• Исправлена ошибка, из-за которой утилита Keyboard Manager блокировалась при одновременном нажатии двух сочетаний клавиш;
• Удален спам событий для некоторых событий телеметрии;
PowerRename
• Портирована для использования WinUI 3 вместо WinUI 2;
PowerToys Run
• Плагин Services может искать части имени, отображаемого имени, типа или состояния службы;
• Плагин Services теперь поддерживает тип запуска «Автоматический (отложенный автозапуск)»;
• Плагин Services теперь имеет всплывающие подсказки для больших имен служб и другие улучшения пользовательского интерфейса;
• Плагин TimeDate выдавал результаты для запросов, содержащих только числа в глобальных запросах;
• Введён троттлинг перед выполнением запроса, чтобы обеспечить ввод текста для улучшения производительности;
• Исправлен сбой в WebSearch при настройке пустого шаблона для системного браузера по умолчанию;
• Исправлена ошибка, из-за которой VSCodeWorkspaces не находил переносные установки VSCode;
• Плагин Calculator лучше реагирует на неверный ввод и внутренние ошибки;
• Плагин Calculator теперь можно настроить на использование формата номеров США вместо системного;
• Плагин Folder поддерживает пути, содержащие «/»;
Settings
• Теперь пользовательский интерфейс для добавления исключенных приложений для FindMyMouse отключен, когда модуль отключен;
• Улучшен текст в пользовательском интерфейсе настроек проводника;
• Настройки не будут пытаться запускаться, если на компьютере все работает с повышенными правами, и вместо этого будет показано предупреждающее сообщение;
• Некоторые незначительные исправления пользовательского интерфейса;
• Экран настроек теперь должен открываться правильно, если сначала был открыт экран OOBE;
• Настройки закругленных углов для FancyZones теперь отображаются только в Windows 11;
• Исправлен фриз пользовательского интерфейса при входе на страницу Keyboard Manager с чистыми настройками;
• Исправлен глюк пользовательского интерфейса, из-за которого отображалось сообщение о том, что все плагины PowerToys Run были отключены при использовании функции поиска;
• Среда выполнения Windows App SDK обновлена до версии 1.1.0, исправлена проблема, из-за которой настройки не запускались при отключенном UAC, и улучшает производительность;
Runner
• Автоматическое обновление учитывает, работает ли оно на x64 или arm64, чтобы загрузить правильный установщик;
Installer
• Обновлена зависимость .NET до версии 6.0.5;
• Установщик теперь построен с помощью бета-версии Wix 3.14 для поддержки arm64;
• Добавлен двоичный файл VC++ Redistributable в качестве обязательного требования;
• Двоичные файлы среды выполнения Windows App SDK поставляются с PowerToys вместо запуска установщика. Это должно исправить большинство проблем с установкой версии 0.58;
Development
• В GitHub добавлено новое действие для публикации пакета winget в PowerToys;
• В GitHub добавлено новое действие для публикации в Microsoft Store;
• Обновлена документация по установке зависимостей Windows App SDK и сборке установщика;
• FxCop удален из плагина PowerToys Run TimeZone и заменен на NetAnalyzers;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
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