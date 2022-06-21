Microsoft выпустила Windows Package Manager 1.3.1681
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- Категория: Windows 10
- Дата: 21-06-2022, 18:57
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Более месяца назад стало известно о том, что Windows Package Manager - также известный как winget - получил предварительную поддержку установки портативных приложений в предварительной версии программы. Теперь, похоже, Microsoft готова добавить полную поддержку в стабильную сборку winget, поскольку последний релиз-кандидат включает эту функцию.
Для тех, кто не знает, что такое портативные или автономные приложения, скажу, что это в основном программное обеспечение, которое не требует традиционной установки из Microsoft Store или использования обычных файлов .msi или .exe. Вы можете извлечь файлы программы в любую папку и сразу запустить приложение. Одним из преимуществ портативных приложений является то, что вы можете хранить их на съемном носителе и запускать на любом ПК с Windows без установки, что удобно для устранения неполадок или обслуживания.
Версия Windows Package Manager 1.3.1681 доступна в виде сборки RC со следующими функциями:
• Поддержка установки портативных/автономных приложений;
• Добавлено поле заметок/информации в манифесты;
• Добавлен необязательный URL-адрес в Expected Return Codes;
• Поле манифеста для руководства пользователя/документации;
• Добавлено альтернативное поле номера версии в манифест, чтобы сделать корреляцию с записями в Add/Remove программ более надежной;
• Настройка для постоянного использования подробных журналов;
• winget --info должна отображать архитектуру системы;
• Еще более совершенная шкала прогресса;
Есть и несколько известных проблем:
• Поиск пакета dotnet;
• Позволяет winget устанавливать пакеты MS Store без учетной записи так же, как и MS Store;
• --include-unknown не работает должным образом;
• Включает исправление ошибки установщика приложений, которая вызывала сбои из-за чтения нулевого указателя;
Полный список изменений довольно длинный, но вы можете ознакомиться с ним здесь.
Microsoft отметила, что в этой сборке отключены экспериментальные функции, поскольку это релиз-кандидат. Вскоре планируется выпустить еще одну аналогичную сборку с экспериментальными функциями. Последняя версия доступна для тех, кто работает под управлением Windows 10 версии 1809 или выше и Windows 11. Вы можете скачать ее здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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