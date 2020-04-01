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Microsoft выпустила PowerToys 0.60.0

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 00:51
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Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.60.0.

Основные моменты

• PowerRename и Image Resizer теперь отображаются в новом контекстном меню Windows 11;
• Появился новый плагин PowerToys Run для OneNote;
• FancyZones использует новую идентификацию зоны с идентификатором монитора, чтобы повысить стабильность и избежать сброса зоны;
• AlwaysOnTop теперь использует закругленные углы для выделения закругленных окон в Windows 11;
• Добавлены настройки в PowerToys Run для лучшего управления порядком результатов запроса;

Известные проблемы

• После установки PowerToys новые пункты контекстного меню Windows 11 для PowerRename и Image Resizer могут не отображаться до перезагрузки;
o В некоторых инсайдерских сборках Windows 11 Dev Channel новые записи контекстного меню не регистрируются правильно, и вместо них будут отображаться классические записи контекстного меню;
• Поступают сообщения от пользователей, которые не могут открыть окно Настройки. Это вызвано несовместимостью с некоторыми приложениями (RTSS RivaTuner Statistics Server и MSI AfterBurner - известные примеры). Если это повлияло на вас, пожалуйста, проверьте связанную проблему, чтобы убедиться, работает ли какое-либо из представленных решений для вас;

Общее

• Обновлены среды выполнения Windows App SDK до версии 1.1.1. (Это было исправление для 0.59);

Always on Top

• Добавлена поддержка более разнообразных сочетаний клавиш с откатом к низкоуровневым hooks клавиатуры;
• Добавлены выделения для окон с закругленными углами в Windows 11;

FancyZones

• Исправлена ошибка, из-за которой окна, отображаемые на всех рабочих столах, не работали с FancyZones. (Это было исправление для 0.59);
• При изменении макетов зон окна будут соответствовать новому размеру/положению, если эта опция включена. (Это было исправление для 0.59);
• Незначительное исправление пользовательского интерфейса в FancyZones Editor;
• Исправлен правильный рендеринг макета холста в FancyZones Editor, и теперь отображается немасштабированное разрешение монитора;
• Исправлена проблема с прозрачностью в некоторых окнах, из-за которой окно становилось пустым;

Image Resizer

• Запись Image Resizer теперь отображается в новом контекстном меню Windows 11;
Дополнения проводника
• Добавлен атрибут viewBox к миниатюрам файлов svg, чтобы он пытался показать все изображение, аналогично тому, что было сделано в обработчике предварительного просмотра;
• Удален доступ к удаленному изображению в тестах для предварительного просмотра markdown;
• Исправлена нестабильность в тестовом наборе предварительного просмотра markdown с правильными тайм-аутами инициализации компонентов;
• Исправлена утечка ресурсов WebView2, вызванная миниатюрами svg;

Keyboard Manager

• Строка заголовка редактора теперь отображается в иммерсивном темном режиме темы;

Mouse utility

• Сочетание клавиш активации Mouse Pointer Crosshairs по умолчанию было изменено, чтобы не сталкиваться со специальной комбинацией символов на некоторых международных клавиатурах;

PowerRename

• Исправлена логика перечисления файлов, чтобы изменять перечисления только в конце имени файла;
• Щелчок по шпаргалке regex/date and time добавляет этот элемент к выбранному текстовому полю поиска или замены;
• Запись PowerRename теперь отображается в новом контекстном меню Windows 11;
• Строка заголовка теперь отображается в иммерсивном темном режиме темы;

PowerToys Run

• Добавлен параметр для отключения и настройки задержки ввода при поисковых запросах. (Это было исправление для 0.59);
• Исправлены и добавлены журналы для обнаружения веб-браузера по умолчанию. (Это было исправление для 0.59);
• Плагин Program теперь может искать ярлыки .lnk по имени исполняемого файла;
• Добавлен новый плагин для OneNote;
• В плагин OneNote добавлено кэширование запросов и отложенное выполнение;
• Исправления качества жизни для плагина TimeZone, включая исправления для пустых субтитров, отсутствующих часовых поясов и результатов, которые не были найдены, когда ожидалось;
• Вызовы устаревшего API WebRequest были удалены;
• Добавлены общие имена для настроек общего доступа в плагинах Settings;
• Движок Calculator Mages был обновлен до версии 2.0.1 для большей точности;
• Исправления перевода для плагинов Calculator и TimeDate;
• В плагин Settings добавлена запись «Настройки поиска»;
• Удалено использование устаревшего BinaryFormatter, который содержал уязвимости;
• Добавлены настройки для лучшего управления порядком результатов запроса;
• Плагин Terminal теперь использует улучшенный API для обнаружения установленных пакетов Terminal;

Settings

• Исправлена ошибка, из-за которой сообщалось о сбое обновления, даже если приложение PowerToys было полностью обновлено. (Это было исправление для 0.59);
• Окно OOBE можно изменять по размеру. (Это было исправление для версии 0.59);
• OOBE теперь может отображать заметки о выпуске через аутентифицированные прокси;
• OOBE теперь скрывает хэши установщика x64 и ARM64 на странице «Что нового»;
• Незначительное исправление пользовательского интерфейса на странице Keyboard Manager;
• Исправлен внутренний тип данных элементов управления CheckBox;
• Строка заголовка теперь отображается в иммерсивном темном режиме темы;
• Исправлен сбой при доступе к загрузке API System.Management в версиях Windows для ARM64;

Installer

• Исправлено подписание dll кастомных действий запуска в новом конвейере;
• Распространяемый компонент Visual C++ был обновлен до версии 14.32.31332 и исправлена ошибка установщика при установке более новой версии;
• Обновлена зависимость .NET до версии 6.0.6;

Development

• Очистка подавления предупреждения CA1031;
• В задачу отправки Microsoft Store добавлена поддержка двоичных файлов ARM64;
• Добавлен код для инструмента, помогающего идентифицировать идентификаторы мониторов;
• В задачу создания пакета winget добавлена поддержка двоичных файлов ARM64;
• Обновлен шаблон Pull Request, чтобы лучше отражать изменения проекта;
• Проверки Component Governance были повторно активированы в новой основной ветке;
• CI не удается запустить тесты, вызывающие более новую версию WebView 2, поэтому они были отключены, пока не будет найдено исправление;
• Обновлен тестовый SDK до версии 17.2.0;
• Версии пакета Nuget, используемые в решении, были объединены;
• Задача CodeQL CI была отключена в репозитории, но вызывала проблемы при форках, поэтому она была удалена;
• В тестах была указана конкретная версия Newtonsoft.Json, чтобы избежать уязвимости, присутствующей в предыдущих версиях;
• Конфигурации FabricBot были добавлены в репозиторий;
• Добавлена конфигурация dependabot для обновления зависимостей действий GitHub;
• Обновлено действие проверки орфографии и добавлены исправления качества жизни в рабочий процесс;

Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
neowin.net
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