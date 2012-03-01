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Руководство WHCP для Windows 10 версии 22H2

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 03:06
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Релиз Windows 10 версии 22H2 не будет содержать обновлений для Windows Hardware Compatibility Program (WHCP) и будет следовать тем же рекомендациям, что и Windows 10 версии 2004. Ниже приведены более подробные сведения обо всех действиях, связанных с WHCP:

Требования WHCP – Без изменений. Требования Windows 10 версии 2004 остаются применимыми для Windows 10 версии 22H2;
Windows Hardware Lab Kit – Без изменений. Поскольку требования WHCP сохранятся в Windows 10 версии 22H2, Windows Hardware Lab Kit (Windows HLK) также останется прежним. Не будет нового релиза Windows HLK для Windows 10 версии 22H2, и партнеры могут продолжать использовать Windows 10 версии 2004 HLK для сертификации;
Ошибки - Без изменений. Все исправления для Windows 10 версии 2004 останутся действительными для Windows 10 версии 22H2;
Плейлист Windows HLK – Плейлист Windows HLK версии 2004 можно использовать для Windows 10 версии 22H2;
Подпись драйверов – Никаких изменений. Драйверы, соответствующие всем применимым требованиям Windows 10 версии 2004, будут иметь цифровую подпись с теми же атрибутами подписи;
Отправка – Без изменений. Windows 10 версий 2004, 20H2 и 21H1 можно использовать для отправки WHCP;
Квалификация WHCP – Windows 10 версии 2004;
Требуемая версия ОС — Windows 10 версии 22H2;
Версия HLK — версия HLK 2004;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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