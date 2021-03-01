Microsoft прекратит поддерживать Windows 10 версии 21H1 13 декабря 2022 года
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 20:36
- Просмотров: 90
Обслуживание Windows 10 версии 21H1 завершится 13 декабря 2022 г. Это относится ко всем редакциям Windows 10 версии 21H1, выпущенным в мае 2021 г.:
• Windows 10 Enterprise, версия 21H1;
• Windows 10 Enterprise multi-session, версия 21H1;
• Windows 10 Education, версия 21H1;
• Windows 10 IoT Enterprise, версия 21H1;
• Windows 10 Home, версия 21H1;
• Windows 10 Pro, версия 21H1;
• Windows 10 Pro Education, версия 21H1;
• Windows 10 Pro for Workstations, версия 21H1;
Эти редакции больше не будут получать обновления безопасности после 13 декабря 2022 г. Клиентам, обратившимся в службу поддержки Microsoft после этой даты, будет предложено обновить свое устройство до последней версии Windows 10 или Windows 11, чтобы сохранить поддержку.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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