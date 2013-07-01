Microsoft обновляет Quick Assist на более старых версиях Windows
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 00:16
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Ранее в этом году Microsoft объявила об изменениях в приложении Quick Assist, встроенном в Windows инструменте, похожем на TeamViewer, который позволяет подключаться к удаленным компьютерам и помогать людям устранять неполадки или настраивать их устройства. Microsoft решила переместить приложение в Microsoft Store, чтобы ускорить его разработку и повысить безопасность. Однако это изменение расстроило клиентов, вызвав волну негативных отзывов от обычных пользователей и ИТ-администраторов. Теперь Microsoft готова исправить ситуацию.
Начиная с Windows 11 22H2, обновленное приложение Quick Assist является частью операционной системы, и тем, кто использует более старые версии Windows (21H2 и старше), приходилось устанавливать новое приложение из Microsoft Store. Этот процесс был далеко не гладким, поэтому патчевый вторник этого месяца должен исправить это, как описано в недавно опубликованном посте на форумах Tech Community.
Обновление добавляет функции нового приложения Quick Assist для старой версии в Windows 11 21H2, Windows 10 22H2, 21H2, 21H1 и 20H2. Это также гарантирует, что сочетание клавиш Quick Assist запускает правильную версию приложения. Вы можете нажать Win + Ctrl + Q, и операционная система запустит оригинальный вариант, если версия Microsoft Store не установлена.
Что еще более важно, Microsoft теперь намерена продолжать поддерживать старое встроенное приложение Quick Assist в старых версиях Windows, пока операционные системы остаются поддерживаемыми. Пользователи могут игнорировать версию Microsoft Store и придерживаться старой. Microsoft также обещает выпустить такое же обновление для Windows 10 Enterprise 2019 LTSC и 2016 LTSC в следующем месяце.
Наконец, софтверный гигант предупреждает, что для приложения Quick Assist теперь требуется WebView2 Runtime. По умолчанию WebView2 доступна для всех пользователей Windows 11, и Microsoft развертывает среду выполнения для пользователей Windows 10. Quick Assist позаботится о WebView2 при первом запуске, если она не установлена на вашем компьютере.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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