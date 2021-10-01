Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.94.76.302

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 00:26
  • Просмотров: 192

Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.94.76.302.

Что нового?

• Нативное приложение Skype для сборки M1 на Mac. Вы просили, и Microsoft доставила! Оцените улучшение скорости работы приложения Skype на Apple M1 Mac. Пожалуйста, проверьте это и дайте Microsoft знать, что вы думаете!;
• Улучшения стабильности;

Исправления ошибок:

• Исправлены проблемы с чтением и открытием файлов, например PDF-файлов на iOS;
• Имена были скрыты в некоторых чатах на Android, MSIX, iOS;
• Уведомления Skype блогировались в браузере Edge;
• Нативный экран вызова постоянно отображался даже при отключении Skype на iOS;
• Был сбой приложения при переходе в галерею и переключении на веб-ссылки на iOS;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
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