Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.94.76.302
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 00:26
- Просмотров: 192
Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.94.76.302.
Что нового?
• Нативное приложение Skype для сборки M1 на Mac. Вы просили, и Microsoft доставила! Оцените улучшение скорости работы приложения Skype на Apple M1 Mac. Пожалуйста, проверьте это и дайте Microsoft знать, что вы думаете!;
• Улучшения стабильности;
Исправления ошибок:
• Исправлены проблемы с чтением и открытием файлов, например PDF-файлов на iOS;
• Имена были скрыты в некоторых чатах на Android, MSIX, iOS;
• Уведомления Skype блогировались в браузере Edge;
• Нативный экран вызова постоянно отображался даже при отключении Skype на iOS;
• Был сбой приложения при переходе в галерею и переключении на веб-ссылки на iOS;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
answers.microsoft.com
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