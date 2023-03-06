Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.95.76.207
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- Категория: Windows 10
- Дата: 6-03-2023, 14:54
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Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.95.76.207.
Что нового?
• Bing в Skype на всех платформах. В новой предварительной версии Bing в Skype используются последние достижения в области технологий искусственного интеллекта, чтобы предоставить вам самые актуальные ответы и идеи. Узнайте больше здесь. Общайтесь с Bing индивидуально или добавляйте её в группы, чтобы получать ответы на базе ИИ прямо в контексте ваших разговоров. Если вы хотите попробовать это сами, зарегистрируйтесь в списке ожидания предварительной версии Bing, войдя в Skype или на странице https://www.bing.com/new;
• Новая анимация экрана запуска с логотипом Skype на Android. Этот новый бесшовный опыт запуска виден с момента запуска приложения Skype, пока не отобразится содержимое вашего приложения Skype;
• Управляйте звонком Skype-to-Skype с сенсорной панели на Mac. Управление включает в себя; отключение/включение звука, переключение видео, завершение вызова. Управление включено: если пользователь является инициатором вызова, как только вызов инициирован, и даже до того, как другой пользователь ответит, и во время вызова. Если пользователь является получателем вызова, управление включено: только при ответе на вызов;
• Улучшения стабильности;
Исправления ошибок:
• Если пользователь получал DF-файл с длинным именем, кнопка «Поделиться» исчезала из представления на всех платформах;
• Исправлен сбой при нажатии «Перевести» на Mac;
• Учетная запись была «забыта» независимо от того, что вы щелкали в диалоговом окне «Выход» на рабочем столе;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
answers.microsoft.com
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