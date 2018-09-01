Предстоящая доступность .NET Framework 4.8.1 в Центре обновления Windows и в Microsoft Update Catalog
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 18:59
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Microsoft заявила, что версия 4.8.1 будет доступна по умолчанию в Windows 11 22H2. Компания выпустила самую последнюю версию .NET Framework 4.8.1 на 22H2 еще в феврале (KB5022497). Вы можете загрузить её здесь.
Вчера, наряду с Patch Tuesday, Microsoft объявила, что начнет поставлять .NET Framework версии 4.8.1 для более старых версий Windows 11 и Windows 10. Это будет происходить через Центр обновления Windows, а также через Microsoft Update Catalog, начиная с Release Preview Сhannel. В посте в блоге компания объяснила, как она планирует выпустить фремворк для Windows 11 21H2, Windows 10 22H2 и других:
.NET Framework 4.8.1 будет доступен для следующих версий Windows и каналов распространения:
• Центр обновления Windows: Windows 11 21H2, Windows 10 21H2 (LTSC) и Windows 10 22H2;
• Microsoft Update Catalog: Windows 11 21H2, Windows 10 21H2 (LTSC), Windows 10 22H2 и Windows Server 2022 (Desktop, Azure Editions), Azure Stack 21H2 и Azure Stack 22H2;
Примечание: Клиенты, использующие Windows Server Updates Services (WSUS) или любые другие утилиты управления обновлениями, смогут импортировать продукт .NET Framework 4.8.1 из .Microsoft Update Catalog. Также обратите внимание, что .NET Framework 4.8.1 уже включен по умолчанию в новые версии Windows, начиная с Windows 11 22H2.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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