Microsoft Teams для iOS и Android теперь может транслировать контент на устройства Teams Rooms
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- Категория: Windows Phone 8
- Дата: 5-05-2021, 18:02
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Microsoft Teams получает новое обновление, которое позволит пользователям обмениваться контентом прямо с экрана мобильного устройства на устройства Teams Rooms. Как заметил пользователь Джаст Тэмми, функция Teams Casting теперь развертывается в мобильных приложениях для Android и iOS.
Приложение Casting теперь позволяет пользователям подключаться по беспроводной сети к ближайшей Microsoft Teams Room и проецировать контент со своего устройства iOS или Android без настройки собрания. Это означает, что они могут транслировать экран своего мобильного устройства для обмена содержимым, хранящимся на их устройстве, или файлами, доступными через OneDrive или Teams.
Для начала работы пользователям необходимо установить последнее обновление из Google Play Store (версия 1416/1.0.0.2021032202 или выше) и App Store (версия 3.4.0 или выше). Кроме того, должен быть включен Bluetooth, а мобильное устройство должно находиться в пределах 10 метров от комнатного устройства.
После обновления приложения коснитесь иконки «Дополнительные параметры» (...) и выберите приложение Cast, доступное в списке. Приложение найдет и перечислит все ближайшие Microsoft Teams Rooms. Наконец, коснитесь определенной Teams Room, чтобы подключиться к ней, и выберите параметр «Спроецировать PowerPoint» или «Спроецировать мой экран».
Важно отметить, что это обновление развертывается постепенно, поэтому оно может быть доступно не для всех пользователей. Microsoft отметила, что приложение будет транслировать всё, что находится на экране мобильного телефона, включая уведомления, и компания советует людям включать режим «Не беспокоить», прежде чем делиться своим экраном.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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