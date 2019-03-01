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Microsoft выпустила Windows 10 Mobile Build 15254.603

  • Категория: Windows 10 Mobile
  • Дата: Сегодня, 16:08
  • Просмотров: 120

Microsoft выпустила Windows 10 Mobile Build 15254.603

Компания Microsoft выпустила Windows 10 Mobile Build 15254.603 (KB4535289).

Вот список исправлений:

• Обновления безопасности для Microsoft Scripting Engine, Windows Input and Composition, Windows Media, Windows Virtualization, Windows Storage and Filesystems и Windows Server;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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