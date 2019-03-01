Microsoft выпустила Windows 10 Mobile Build 15254.603
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- Категория: Windows 10 Mobile
- Дата: Сегодня, 16:08
- Просмотров: 120
Компания Microsoft выпустила Windows 10 Mobile Build 15254.603 (KB4535289).
Вот список исправлений:
• Обновления безопасности для Microsoft Scripting Engine, Windows Input and Composition, Windows Media, Windows Virtualization, Windows Storage and Filesystems и Windows Server;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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