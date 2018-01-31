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Microsoft больше не поддерживает Windows 10 Mobile

  • Категория: Windows 10 Mobile
  • Дата: Сегодня, 16:39
  • Просмотров: 98


Windows 10 Mobile уже давно является мертвой платформой, но вчера, 14 января 2020 года, была прекращена официальная поддержка мобильной ОС.

Несмотря на то, что поддержка Windows 10 Mobile подошла к концу, телефоны должны продолжать работать в обычном режиме. Тем не менее, Microsoft объяснила, что некоторые функции, такие как автоматическое резервное копирование и другие серверные службы, перестанут работать в этом году.

Вы можете узнать дополнительную информацию здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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