Microsoft больше не поддерживает Windows 10 Mobile
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- Категория: Windows 10 Mobile
- Дата: Сегодня, 16:39
- Просмотров: 98
Windows 10 Mobile уже давно является мертвой платформой, но вчера, 14 января 2020 года, была прекращена официальная поддержка мобильной ОС.
Несмотря на то, что поддержка Windows 10 Mobile подошла к концу, телефоны должны продолжать работать в обычном режиме. Тем не менее, Microsoft объяснила, что некоторые функции, такие как автоматическое резервное копирование и другие серверные службы, перестанут работать в этом году.
Вы можете узнать дополнительную информацию здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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