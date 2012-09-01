Microsoft больше не будет поддерживать Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2
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- Категория: Windows Server 2008
- Дата: Вчера, 21:20
- Просмотров: 127
Компания Microsoft больше не будет поддерживать Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2.. Предприятия, по-прежнему работающие под управлением Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2, должны приобретать расширенные обновления безопасности, которые включают в себя предоставление обновлений безопасности и бюллетеней с оценкой «критическое» и «важное», не более трех лет после 14 января 2020 года. Местные клиенты должны оплачивать примерно 75% стоимости локальной лицензии для ESU в год. Клиенты, работающие под управлением Windows Server или SQL Server 2008 и 2008 R2 на Azure Virtual Machine, получат расширенные обновления безопасности бесплатно.
Microsoft рекомендует клиентам переключаться на Azure для выполнения рабочих нагрузок Windows Server. Рабочие нагрузки Windows Server могут быть развернуты в Azure различными способами, такими как Virtual Machines on Azure, Azure VMware Solutions и Azure Dedicated Host. Предприятия также могут использовать Azure Hybrid Benefit для использования своих существующих лицензий Windows Server в Azure.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
azure.microsoft.com
azure.microsoft.com
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