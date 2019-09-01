Microsoft прекратит поддерживать Windows Server 2012 и Windows Server 2012 R2 в октябре
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- Категория: Windows Server 2012
- Дата: Вчера, 16:59
- Просмотров: 137
Microsoft прекратит поддерживать Windows Server 2012 и Windows Server 2012 R2 10 октября 2023 года. После этой даты эти продукты больше не будут получать обновления безопасности, обновления, не связанные с безопасностью, исправления ошибок, техническую поддержку или обновления технического контента в Интернете. У Microsoft есть руководство по миграции как для облачных, так и для локальных решений. Перейдите сюда, чтобы узнать больше.
Перейдите на Azure и получите до трех лет бесплатных расширенных обновлений безопасности (ESUs)
Клиенты могут переносить приложения и базы данных на Azure Virtual Machines и получать бесплатные расширенные обновления безопасности в течение трех лет после окончания поддержки. Для локальных серверов клиенты могут использовать Azure Arc, чтобы получать автоматические/плановые обновления ESU и установку, а также возможности безопасности и управления в Azure.
Оставайтесь в локальной среде, обновив систему до Windows Server 2022 или купив расширенные обновления безопасности (ESUs)
Клиенты, которым необходимо оставаться локально, могут выполнить обновление до Windows Server 2022 или приобрести расширенные обновления безопасности (ESUs) для Windows Server 2012 – предоставляя только обновления безопасности до трех лет. ESUs будут действовать в течение трех лет с возможностью ежегодного продления до 13 октября 2026 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
learn.microsoft.com
learn.microsoft.com
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