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Microsoft выпустила Windows Server vNext Insider Preview Build 19551

  • Категория: Windows Server 2019
  • Дата: Сегодня, 01:51
  • Просмотров: 55


Компания Microsoft выпустила Windows Server vNext Insider Preview Build 19551.

Что нового

Эта сборка включает в себя исправление, которое просвещает компоненты National Language Support (NLS) для поддержки контейнеров. Состояние NLS теперь создается для каждого контейнера. Это исправление касается некоторых сценариев, когда компоненты ОС контейнера пытаются получить доступ к данным, которые недоступны в контейнере из-за экземпляров.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
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