Microsoft выпустила Windows Server vNext Insider Preview Build 19624
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- Категория: Windows Server 2019
- Дата: Вчера, 23:11
- Просмотров: 83
Microsoft пропустила обычное расписание выпуска новых сборок Windows Server и SDK для инсайдеров, но сегодня последняя версия, наконец, доступна. Microsoft фактически совмещает выпуск с последней сборкой Windows 10 в кольце, поэтому, как и пользователи Windows 10, Windows Server получает сборку 19624.
Уже четвертую неделю подряд Microsoft выпускает новую сборку Windows Server для инсайдеров, что намного быстрее, чем обычно. Но это также четвертая неделя подряд, когда нет списка изменений новой сборки, поэтому, опять же, мы не знаем, что нового в этом релизе.
Microsoft также выпустила новые сборки Windows 10 SDK, ADK и WDK, и они тоже имеют номер 19624, пропустив сборку 19619. Стоит отметить, что Hardware Lab Kit, или HLK, не обновлялся с момента сборки 19041, которая является финальной сборкой для Windows 10 версии 2004.
Вы можете скачать последнюю версию Windows Server здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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