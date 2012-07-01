Windows Server 2019 от Microsoft: лицензирование и новые полезные функции
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- Категория: Windows Server 2019
- Дата: Вчера, 19:27
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Вышла в свет еще одна, очередная, версия Windows Server 2019. Она сразу начала активно использоваться специалистами. Что нового предлагает Microsoft тем, кто заинтересовался возможными изменениями и доработками в предлагаемом разработчиками варианте операционной системы?
Предлагаемые редакции
Windows Server 2019 – это обновленная, претерпевшая изменения в связи с современными требованиями система, предлагаемая в таких вариантах как:
• Datacenter. Представлена максимальная редакция, содержащая весь необходимый функционал. Оптимальна для использования в центрах обработки информации и облачных средах с повышенной виртуализацией;
• Essentials. Подходит для небольших компаний, где работает максимум 25 специалистов и насчитывается менее 50 единиц техники;
• Standart. Типовая редакция для реальных сред или вариантов с незначительной виртуализацией. В этом случае предпочтительнее развернуть не более пары виртуальных машин, узел Hyper-V на лицензирование.
• Для вариантов Datacenter и Standard предполагается, что в обновленной системе лицензирование «на процессор» заменяется вариантом «на ядро». По утверждениям разработчиков, это существенно упрощает саму структуру лицензирования, если речь идет о средах с некоторым числом облаков.
Дополнительные опции
Обновленная версия программного обеспечения может быть отнесена к Long-Term Servicing Channel каналу (LTSC). Свежие релизы здесь обычно выпускаются в среднем раз в два-три года, предлагается 5 лет помощи и 5 лет помощи в расширенном формате.
Начиная с версии 2016 используются двухканальное обслуживание (LTSC и SAC – Semi-Annual Channel). Выпуски предлагаются каждые полгода, основная поддержка представлена на тот же период, а расширенная – на полтора года. Данный канал может использоваться компаниями, которые склонны к оперативному внедрению инноваций, т.е. для них крайне важны актуальные возможности ОС. В границах LTSC-канала системе предоставляются обновления для системы безопасности и те, что никак не связаны с данной областью, но новые функции и возможности не предоставляются. SAC является каналом обслуживания, используемым для оперативного внедрения современных технологий. То есть LTSC-канал является приемлемым для обслуживания, сориентированного на длительный период и стабильную работу, а SAC выбирают поклонники инноваций.
Что же появилось в Windows Server 2019?
Windows Admin Center
В Windows Server 2019 присутствуют новые варианты администрирования серверов – WAC (Windows Admin Center). Уточним, что в настоящий момент он не может заменить уже имеющиеся средства управления, например, консоль ММС и Server Manager, а скорее является дополнением.
Чтобы начать использование WAC, следует произвести установку.
Advanced Threat Protection (ATP)
Windows Defender включает технологию, которая уже была опробована в ATP (Advanced Threat Protection). Она способна выявить и подавить атаки на уровне ядра и памяти, завершая опасные процессы и закрывая определенные файлы.
Кроме того в Defender добавили защиту от эксплойтов Exploit Guard. Она является набором средств, предназначенных для блокировки сетевых атак и активности, вызывающей подозрения (часто используется при вредоносных атаках).
System Insights (Системная аналитика)
Системная аналитика становится новым функционалом Windows Server, благодаря которому реализуется встроенная поддержка прогнозов, созданная на модели машинного обучения. Становится возможными получение аналитических сведений о серверах, которые основываются на счетчиках событий и производительности, прогнозируя возможность тех или иных проблем в будущем.
Поддержка Linux в экранированных машинах (виртуальных)
Server 2019 может поддерживать ряд ОС Linux среди которых:
• Red Hat Enterprise Linux;
• Ubuntu;
• SUSE Linux Enterprise Server.
Это крайне важно, если специалист использует смешанные операционные системы.
HGS (резервный сервер) и виртуальные машины в автономном режиме
Hyper-V Windows Server 2019 предлагает возможность добавление еще одного сервера HGS (Host Guardian Service) – он может быть использован, если основной сервер окажется недоступным. То есть отныне экранированные виртуальные машины запускаются и на компьютерах, где периодически прерывается связь со службой безопасности узла.
Присутствует и автономный режим, позволяющий осуществить запуск экранированных виртуальных машин даже при отсутствии подключения к серверу. Этого можно достигнуть, прибегнув к кэшированию спецверсии VM TPM key protector с использованием узла Hyper-V.
При этом машине должна быть успешно запущена хотя бы однократно, а в конфигурацию узла Hyper-V не могут быть внесены изменения.
Encrypted Networks (зашифрованные сети)
Зашифрованные сети – эти вариант защиты виртуальных сетей, дающий возможность зашифровать трафик между взаимодействующими друг с другом виртуальными машинами.
Для работы с пакетами в таких виртуальных подсетях может использоваться протокол DTLS.
Шлюзы SDN с высокой производительностью
В более ранней версии системы шлюз SDN имел определенные ограничения, касалось это и пропускной способности туннелей IPsec и GRE: Если говорить о пропускной способности, то у одного соединения при подключении IPsec она была около 300 Мбит, а при подключении GRE – где-то 2,5 Гбит.
Windows Server 2019 улучшил данные характеристики – пропускная способность для подключения IPsec увеличена до 1,8 Гбит, а в ситуации GRE – до 15 Гбит. Это гарантирует высокую пропускную способность при значительно сниженной нагрузке центрального процессора.
Storage Migration Service
В новой версии добавлена Служба миграции хранилищ (Storage Migration Service), упрощающая перенос файловых серверов на новый вариант ОС.
Данная технология сперва дает возможность сохранить данные и параметры со старых серверов, по после передает конфигурацию и данные на новый сервер.
Локальные диски
Локальные диски в этот раз получили немало улучшений, к примеру:
• сжатие томов ReFS и дедупликация;
• поддержка памяти, являющейся энергозависимой (встроенная);
• устойчивость гиперконвергентной инфраструктуры при наличии двух узлов на границе;
• кластеры, состоящие из пары серверов, функционирующие с использованием USB-устройств;
• масштабирование (4 ПБ/кластер);
• увеличение скорости контроля четности с зеркальным ускорением;
• оперативная информирование о выбросе задержке диска;
• разграничение выделения томов вручную для повышения отказоустойчивости;
• добавление журнала производительности;
• поддержка Windows Admin Center.
Преобразования в Storage Replica
Технология Storage Replica (реплика хранилища) также получила ряд улучшений и возможностей. Впервые она появилась в версии 2016, сегодня очевидны следующие преобразования:
• Storage Replica теперь доступна и в версии «Стандарт»;
• появление новой функции – Текстовой отработки отказа (Test failover). Она позволяет подключить хранилище с целью проверки репликации или при необходимости резервного копирования данных;
• улучшение журнала производительности реплики хранилища;
• поддержка и оптимизация Windows Admin Center;
• улучшения в Failover Clustering.
• Отказоустойчивая кластеризация (Failover Clustering) предоставляет система некоторые дополнительные возможности:
• наборы кластеров, а также функционал, способный расширить возможности масштабирования числа серверов;
• отказоустойчивый кластер отныне не основывается на аутентификации NTLM, сегодня применяется только Kerberos и установление подлинности на основе сертификатов;
• USB-диск может использоваться в качестве диска-свидетеля;
• кластерное обновление сегодня поддерживается локальным дисковым пространством (Storage Spaced Direct);
• кластеры, поддерживающие Azure. Отныне они определяют автоматически, когда работа происходит на виртуальных машинах Azure Laas и оптимизируют конфигурацию, обеспечивая высокий уровень доступности;
• перемещение кластеров между доменами. Теперь они могут мигрировать из одного домена в другой;
• оптимизация файлового ресурса-свидетеля;
• оптимизация инфраструктуры кластера. К примеру, кэш CSV включается по умолчанию, повышая производительность виртуальной машины.
Контейнеры Linux (Windows)
В новой версии операционной системы можно запустить контейнеры Windows и Linux на одном узле контейнера, используя управляющую программу Docker. Это дает возможность разработчикам приложения работать с различными узлами контейнеров.
Можно выделить несколько вариантов улучшений контейнеров:
• оптимизирован процесс встроенной проверки подлинности системы, повышена ее надежность;
• проведены работы по улучшению совместимости приложений. Сегодня приложения размещать значительно проще;
• размер файлов для скачивания базовых образов контейнеров уменьшен – как и необходимое дисковое пространство, сокращено время запуска;
• повышена производительность сети для виртуальной рабочей нагрузки.
Подобные улучшения гарантируют достаточную пропускную способности сети для виртуальных машин – при этом не требуется постоянная перенастройка или избыточное предоставление ресурсов. К новым функциям можно отнести объединение полученных сегментов с использованием виртуального коммутатора и динамическое управление виртуальными машинами.
Low Extra Delay Background Transport
LEDBAT – это вариант управления перегрузкой сети при низкой задержке. Он разрабатывается для повышения пропускной способности в отношении пользователей и потребления пропускной способности, если сеть не используется.
Технология используется для создания крупных критических обновлений, не нанося ущерба службам, которые используются пользователями.
Изменения в службе времени
В службе времени также наметились некоторые изменения:
• присутствует полноценная поддержка UTC-совместимой корректировочной секунды;
• появился новый «Протокол точного времени» (Precision Time Protocol);
• разработана трассировка в сквозном режиме.
Получить более подробную информацию о системе можно, ознакомившись с официальной документацией на сайте Microsoft в разделе, посвященном Windows Server 2019. Также можно убедиться во всех преимуществах системы на практике.
В статье мы рассмотрели основные улучшения версии 2019 года, но если вас интересует лицензирование, то по ссылке вы найдете самое полное руководство по лицензированию продуктов Windows Server последней версии со всеми тонкостями и нюансами.
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