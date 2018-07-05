Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft выпустила Windows Server Version 2004

  • Категория: Windows Server 2019
  • Дата: Сегодня, 00:05
  • Просмотров: 35


Компания Microsoft уже выпустила Windows 10 May 2020 Update, также известное как версия 2004. Тем не менее, анонс релиза Windows Server Version 2004, который теперь доступен для Semi-Annual Channel (SAC), не так уж и велик.

Вот как вы можете извлечь новые образы Windows Server Version 2004 из MCR:

docker pull mcr.microsoft.com/windows/servercore:2004
docker pull mcr.microsoft.com/windows/nanoserver:2004
docker pull mcr.microsoft.com/windows:2004


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
  • 0
Похожие новости
Windows Server Version 1803 будет доступна 7 мая

Windows Server Version 1803 будет доступна 7 мая

Microsoft анонсировала Windows Server Version 1709

Microsoft анонсировала Windows Server Version 1709

Первый релиз System Center Semi-Annual Channel теперь доступен

Первый релиз System Center Semi-Annual Channel теперь доступен

Microsoft выпустила Windows 10 SDK для Windows 10 версии 2004

Microsoft выпустила Windows 10 SDK для Windows 10 версии 2004

Microsoft выпустила Windows Server Version 1903

Microsoft выпустила Windows Server Version 1903




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 19
Пользователей: 0
Гостей: 19
Роботы: Yandex Google
+10  
Новостей: 11903
+0  
Комментариев: 39434
+5  
Пользователей: 10012