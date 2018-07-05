Microsoft выпустила Windows Server Version 2004
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- Категория: Windows Server 2019
- Дата: Сегодня, 00:05
- Просмотров: 35
Компания Microsoft уже выпустила Windows 10 May 2020 Update, также известное как версия 2004. Тем не менее, анонс релиза Windows Server Version 2004, который теперь доступен для Semi-Annual Channel (SAC), не так уж и велик.
Вот как вы можете извлечь новые образы Windows Server Version 2004 из MCR:
docker pull mcr.microsoft.com/windows/servercore:2004
docker pull mcr.microsoft.com/windows/nanoserver:2004
docker pull mcr.microsoft.com/windows:2004
docker pull mcr.microsoft.com/windows/nanoserver:2004
docker pull mcr.microsoft.com/windows:2004
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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