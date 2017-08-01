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Microsoft выпустила Windows Server Insider Preview Build 20161

  • Категория: Windows Server 2019
  • Дата: Вчера, 18:37
  • Просмотров: 106

Компания Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 для инсайдеров в Dev Channel, доведя номер сборки до 20161. Кроме того, сборка 20161 Windows Server также доступна для инсайдеров, следуя той же схеме, которую мы наблюдали в предыдущих релизах.

К сожалению, если вы надеетесь, что это сборка имеет журнал изменений, то вам не повезло. Microsoft не раскрывает, что нового или улучшенного в этих сборках, и это особенно прискорбно, когда реальные изменения начинают появляться в Windows 10. Если вы хотите попробовать и найти изменения для себя, то можете скачать последнюю версию Windows Server здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
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