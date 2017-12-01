Microsoft выпустила Windows Server Insider Preview Build 20165
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- Категория: Windows Server 2019
- Дата: Сегодня, 00:31
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Microsoft еще не выпустила еженедельную сборку Windows 10 для инсайдеров в Dev Сhannel, но остальная часть Insider Program идёт обычным путём. Таким образом, сборка 20165 Windows Server теперь доступна инсайдерам.
Если вы следили за разработкой сборок Windows Server, то заметите, что нигде не было опубликовано ни одного журнала изменений, поэтому невозможно сказать, что нового в этой сборке.
В дополнение к Windows Server, Windows 10 SDK Preview, Assessment and Development Kit (ADK) и Windows Driver Kit (WDK) также обновлены до сборки 20165.
Вы можете загрузить эту сборку здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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