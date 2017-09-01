Microsoft выпустила Windows Server Insider Preview Build 20170
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- Категория: Windows Server 2019
- Дата: Сегодня, 20:29
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Microsoft уже некоторое время выпускает новые сборки Windows 10 SDK и Windows Server в соответствии со сборками Windows 10 в Dev Сhannel, и эта неделя не стала исключением. Сборка 20170 теперь доступна для Windows Server Insider Preview и Windows 10 SDK Preview.
На прошлой неделе Microsoft выпустила сборку 20165 как для Windows Server, так и для наборов разработки Windows 10, но потом она была удалена. Кроме того, на прошлой неделе в Dev Channel не было новой сборки Windows 10, так что другие сборки могли быть опубликованы случайно.
Как мы видели практически во всех последних предварительных релизах, Microsoft не утруждает себя публикацией журналов изменений для каких-либо сборок, кроме Windows 10. Некоторые из последних сборок имеют довольно значительные изменения, поэтому в этих сборках тоже может быть что-то интересное, но Microsoft об этом не говорит.
Вы можете загрузить эту сборку здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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