Microsoft выпустила Windows Server Insider Preview Build 20190
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- Категория: Windows Server 2019
- Дата: Вчера, 22:33
- Просмотров: 139
Компания Microsoft уже выпустила новую предварительную сборку Windows 10 для инсайдеров в Dev Сhannel. Как обычно, компания выпустила сборки Windows Server и SDK вместе с соответствующей сборкой Windows 10, а не разделила их по времени.
Это означает, что сборка Windows Server Build 20190 теперь доступна, но, как это теперь делает Microsoft, журнала изменений нигде нет. Как уже говорилось ранее, Microsoft не публикует журнал изменений с момента выпуска сборки 19551, поэтому невозможно сказать, что нового в этой сборке.
Вы можете загрузить эту сборку здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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