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Microsoft выпустила Windows Server Insider Preview Build 20221

Microsoft выпустила Windows Server Insider Preview Build 20221

Компания Microsoft уже выпустила новую предварительную сборку Windows 10 для инсайдеров в Dev Сhannel. Как обычно, компания выпустила сборки Windows Server и SDK вместе с соответствующей сборкой Windows 10, а не разделила их по времени.

Это означает, что сборка Windows Server Build 20221 теперь доступна, но журнала изменений нигде нет.

Вы можете загрузить эту сборку здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
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