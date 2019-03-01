Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25099
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- Категория: Windows Server 2019
- Дата: Вчера, 23:06
- Просмотров: 53
Компания Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25099.
Известные проблемы
• РЕШЕНО: Виртуальные машины Gen 2, созданные из ISO, не загружались;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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