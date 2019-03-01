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Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25099


Компания Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25099.

Известные проблемы

• РЕШЕНО: Виртуальные машины Gen 2, созданные из ISO, не загружались;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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