Microsoft прекратит поддерживать Windows Server версии 20H2 9 августа 2022 года
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- Категория: Windows Server 2019
- Дата: Вчера, 21:17
- Просмотров: 93
9 августа 2022 года все редакции Windows Server версии 20H2 достигнут окончания срока обслуживания. Предстоящее обновление безопасности за август 2022 г., которое будет выпущено 9 августа 2022 г., станет последним обновлением, доступным для этой версии. После этой даты устройства с этой версией больше не будут получать ежемесячные обновления безопасности и качества, содержащие защиту от последних угроз безопасности.
Это также будет означать отказ от Windows Server Semi-Annual Channel (SAC). В будущем релизов SAC для Windows Server не будет. Windows Server переходит на Long-Term Servicing Channel (LTSC) в качестве основного канала релизов.
Клиенты, использующие Windows Server SAC, должны перейти на Azure Stack HCI. В качестве альтернативы клиенты могут использовать Long-Term Servicing Channel Windows Server. Дополнительные сведения см. в статье Windows Server Release Information.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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