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Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25217

  • Категория: Windows Server 2019
  • Дата: Вчера, 16:15
  • Просмотров: 126
Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25217

Компания Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25217. Эта сборка доступна для загрузки в виде ISO-образа с веб-сайта Windows Server Insider вместе с VHDX-файлом, но, как обычно, нет журнала изменений, поэтому неясно, что нового.

Microsoft снова заявила, что брендинг еще не был обновлен и остается как Windows Server 2022 в этой предварительной версии. Кроме того, Microsoft просит инсайдеров называть эти сборки vNext, а не Windows Server 2022, которая уже есть на рынке.

Microsoft также отмечает, что срок действия этой предварительной версии истекает 15 сентября 2023 года.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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