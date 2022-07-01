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Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25267


Компания Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25267. Эта сборка доступна для загрузки в виде ISO-образа с веб-сайта Windows Server Insider вместе с VHDX-файлом, но, как обычно, нет журнала изменений, поэтому неясно, что нового.

Microsoft снова заявила, что брендинг еще не был обновлен и остается как Windows Server 2022 в этой предварительной версии. Кроме того, Microsoft просит инсайдеров называть эти сборки vNext, а не Windows Server 2022, которая уже есть на рынке.

Microsoft также отмечает, что срок действия этой предварительной версии истекает 15 сентября 2023 года.

Что нового

Windows Server Datacenter: предварительная версия Azure Edition теперь доступна для скачивания. Windows Server Azure Edition — это специальная версия Windows Server, созданная специально для работы в качестве виртуальной машины (VM) Azure IaaS в Azure или в качестве виртуальной машины в кластере Azure Stack HCI. В отличие от традиционных редакций Standard или Datacenter, Azure Edition не лицензируется для работы на «голом железе», клиенте Windows Hyper-V или Windows Server Hyper-V, а также для работы на сторонних гипервизорах или в сторонних облаках. Вы можете установить эту предварительную версию на виртуальную машину только в целях тестирования и оценки. При оценке виртуальных машин Azure Edition, не работающих в Azure Stack HCI или в Azure, вы будете получать ожидаемые сообщения об ошибках при входе в виртуальную машину, в Windows Admin Center и в журнале системных событий, а виртуальная машина не будет активировать свою лицензию. ISO-образы можно использовать для тестирования обновления или для создания собственных образов виртуальных машин для тестирования.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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