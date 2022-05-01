Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25295
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- Категория: Windows Server 2019
- Дата: Сегодня, 18:24
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Компания Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25295. Эта сборка доступна для загрузки в виде ISO-образа с веб-сайта Windows Server Insider вместе с VHDX-файлом, но, как обычно, нет журнала изменений, поэтому неясно, что нового.
Microsoft снова заявила, что брендинг еще не был обновлен и остается как Windows Server 2022 в этой предварительной версии. Кроме того, Microsoft просит инсайдеров называть эти сборки vNext, а не Windows Server 2022, которая уже есть на рынке.
Известные проблемы
При использовании Windows Recovery Environment (WinRE) или чистой установке сборки 25295 пользователи могут столкнуться с проблемами рендеринга, которые создают трудности при использовании этих процессов. Обновление от сборки к сборке не затрагивается.
Установка предварительной версии языков и необязательных функций приведет к тому, что сервер будет находиться в состоянии, когда SCONFIG не будет надежно запускаться после входа в систему, а функциональность Remote Desktop на сервере будет работать нестабильно. Если вы зависите от Remote Desktop или SCONFIG, вы можете не устанавливать предварительную версию языков и необязательных функций.
Microsoft также отмечает, что срок действия этой предварительной версии истекает 15 сентября 2023 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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