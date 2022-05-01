Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25314
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- Категория: Windows Server 2019
- Дата: Вчера, 21:57
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Компания Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25314. Эта сборка доступна для загрузки в виде ISO-образа с веб-сайта Windows Server Insider вместе с VHDX-файлом, но, как обычно, нет журнала изменений, поэтому неясно, что нового.
Microsoft снова заявила, что брендинг еще не был обновлен и остается как Windows Server 2022 в этой предварительной версии. Кроме того, Microsoft просит инсайдеров называть эти сборки vNext, а не Windows Server 2022, которая уже есть на рынке.
Что нового
РЕШЕНО: При использовании Windows Recovery Environment (WinRE) или при чистой установке пользователи моглти столкнуться с проблемами рендеринга, которые создавали трудности при использовании этих процессов. Обновление от сборки к сборке не затрагивалось.
РЕШЕНО: Установка предварительной версии языков и необязательных функций приводила к тому, что сервер находился в состоянии, когда SCONFIG не надежно запускалась после входа в систему, а функциональность Remote Desktop на сервере работала нестабильно. Если вы зависите от Remote Desktop или SCONFIG, вы можете не устанавливать предварительную версию языков и необязательных функций.
Известные проблемы
В этой сборке есть проблема, из-за которой архивирование журналов событий с помощью команды «wevetutil al» приводит к сбою службы Windows Event Log и сбою операции архивирования. Служба должна быть перезапущена путем выполнения команды «Start-Service EventLog» из командной строки администратора.
Если у вас включен путь кода Secure Launch/DRTM, Microsoft не рекомендует устанавливать эту сборку.
Microsoft также отмечает, что срок действия этой предварительной версии истекает 15 сентября 2023 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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