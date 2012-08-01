Microsoft отменила 95-процентную программу распределения доходов в Microsoft Store

I've held back, but somehow no-one seems to be talking about this rather significant but hidden change to the MS Developer agreement...



The promised 5% fee? Not so much.#uwp #microsoftstore #windowsdev pic.twitter.com/aLJZG6Twrl — Rob (@Valley_Software) January 15, 2020

На Build 2018 Microsoft объявила о новой программе распределения доходов для разработчиков приложений в Microsoft Store. Новая модель должна позволить разработчикам получать до 95% выручки от продаж в магазине, если покупатели обнаружат приложение благодаря собственной рекламе разработчика. Хотя новости были хорошими, Microsoft все еще не выполнила обещание через полгода, и только в марте прошлого года новое разделение доходов было добавлено в соглашение для разработчиков.Теперь, похоже, это был недолговечный эксперимент, как заметил пользователь под ником «Роб», который разработал такие приложения, как Kanban Ink и Easy Writer. Согласно твиту, App Developer Agreement было обновлено на этой неделе, удалив новую программу распределения доходов, когда разработчик приложения управлял трафиком на приложение.Стоит отметить, что в списке изменений не упоминается другая часть соглашения, которую Microsoft анонсировала еще в 2018 году. В то время было сказано, что, когда трафик направляется в приложение собственной рекламной деятельностью Microsoft, разработчики по-прежнему получают 85% доходов, и это, похоже, не изменилось. Возможно, что это разделение доходов теперь применяется независимо от того, как пользователь попадает в приложение.