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Microsoft отменила 95-процентную программу распределения доходов в Microsoft Store

  • Категория: Microsoft Store
  • Дата: Сегодня, 12:45
  • Просмотров: 114


На Build 2018 Microsoft объявила о новой программе распределения доходов для разработчиков приложений в Microsoft Store. Новая модель должна позволить разработчикам получать до 95% выручки от продаж в магазине, если покупатели обнаружат приложение благодаря собственной рекламе разработчика. Хотя новости были хорошими, Microsoft все еще не выполнила обещание через полгода, и только в марте прошлого года новое разделение доходов было добавлено в соглашение для разработчиков.

Теперь, похоже, это был недолговечный эксперимент, как заметил пользователь под ником «Роб», который разработал такие приложения, как Kanban Ink и Easy Writer. Согласно твиту, App Developer Agreement было обновлено на этой неделе, удалив новую программу распределения доходов, когда разработчик приложения управлял трафиком на приложение.



Стоит отметить, что в списке изменений не упоминается другая часть соглашения, которую Microsoft анонсировала еще в 2018 году. В то время было сказано, что, когда трафик направляется в приложение собственной рекламной деятельностью Microsoft, разработчики по-прежнему получают 85% доходов, и это, похоже, не изменилось. Возможно, что это разделение доходов теперь применяется независимо от того, как пользователь попадает в приложение.
Илья Источник:
twitter.com/Valley_Software
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