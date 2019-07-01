Microsoft закроет платформу Microsoft Ad Moneization 1 июня 2020 года
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- Категория: Microsoft Store
- Дата: Вчера, 20:04
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С 1 июня 2020 года платформа Microsoft Ad Moneization для приложений Windows UWP будет закрыта. Это решение было принято в первую очередь потому, что компания больше не может продолжать использовать продукт на текущих уровнях.
Ключевые моменты
• Сервис монетизации рекламы продолжит работать до 1 июня 2020 года. Некоторые неэффективные рекламные сети будут закрыты до 1 июня 2020 года;
• Доход разработчиков через платформу до даты завершения работы (то есть 31 мая 2020 года) будет выплачиваться в соответствии с регулярным графиком выплат;
• Исторические данные, включая данные об эффективности рекламы, будут доступны для скачивания до 8 июня. Все веб-страницы монетизации рекламы, такие как конфигурация рекламного блока, страницы аналитики, будут удалены после этой даты;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
social.msdn.microsoft.com
social.msdn.microsoft.com
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