Приложение Project Newsbar появилось в Microsoft Store
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- Категория: Microsoft Store
- Дата: Вчера, 18:06
- Просмотров: 148
Пользователь под ником «WalkingCat» сообщил, что в Microsoft Store появилось приложение Project Newsbar.
В настоящее время, используя тот же логотип, что и в Microsoft News, приложение возвращается к Vista и ее довольно известной боковой панели. В отличие от реализации в этой ОС, эта сфокусирована на новостях и не более того. Можно также провести параллели между ней и панелью Charms или многозадачным пользовательским интерфейсом, присутствующим в Windows 8 и 8.1.
Сама панель всегда находится сверху и может располагаться слева, справа, сверху или снизу экрана. Вы также можете выбрать между отображением новостей без заголовков или с ними. Если вы разместите эту панель в верхней или нижней части экрана и отключите «Минималистский режим» (который скрывает текст), то получите отображение новостных элементов в стиле новостных тикеров.
Невозможно выбрать, какие именно источники новостей вы хотите отображать, кроме выбора так называемого издания, в зависимости от вашего географического положения. Кроме того, вы также можете добавить акции, чтобы следить, и можете скрыть панель новостей на 90 минут. Последнее — это неконфигурируемое количество времени.
Несмотря на то, что приложение можно увидеть в Microsoft Store, оно требует хотя бы April 2018 Update (Windows 10 1803, сборка 17134.0), чтобы запустить его. Вы не можете просто загрузить его из магазина, так как приложение отображает кнопку «Активировать код». Как указал «WalkingCat», его можно получить с помощью онлайн-инструмента.
Илья Источник:
twitter.com/h0x0d
twitter.com/h0x0d
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