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Microsoft Store получил тег «Более 60 кадров в секунду» для игр Xbox Series X|S

  • Категория: Microsoft Store
  • Дата: Вчера, 21:29
  • Просмотров: 73

Консоли Xbox следующего поколения делают упор на более высокую частоту кадров, а также на трассировку лучей и общее улучшение производительности. С этой целью компания представила новый тег в Microsoft Store, который уведомляет игроков о поддерживаемой частоте кадров для игр. Этим утром пользователи заметили, что игра Yakuza: Like a Dragon имеет тег «Более 60 кадров в секунду» для обозначения частоты кадров для игры на Xbox Series X|S, а также такие теги, как «Интеллектуальная доставка» и «4K Ultra HD».



Microsoft нацелена на 4K 120 FPS для Xbox Series X, а это означает, что игра будет иметь режим 60 FPS, но он может быть и выше.
Илья Источник:
neowin.net
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