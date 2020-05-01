Microsoft Store получил тег «Более 60 кадров в секунду» для игр Xbox Series X|S

Консоли Xbox следующего поколения делают упор на более высокую частоту кадров, а также на трассировку лучей и общее улучшение производительности. С этой целью компания представила новый тег в Microsoft Store, который уведомляет игроков о поддерживаемой частоте кадров для игр. Этим утром пользователи заметили, что игра Yakuza: Like a Dragon имеет тег «Более 60 кадров в секунду» для обозначения частоты кадров для игры на Xbox Series X|S, а также такие теги, как «Интеллектуальная доставка» и «4K Ultra HD».Microsoft нацелена на 4K 120 FPS для Xbox Series X, а это означает, что игра будет иметь режим 60 FPS, но он может быть и выше.