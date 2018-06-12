Приложения Apple Music и Podcasts могут появиться в Microsoft Store
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- Категория: Microsoft Store
- Дата: Вчера, 15:10
- Просмотров: 234
Сообщается, что Apple работает над приложениями «Музыка» и «Подкасты», которые появятся в Microsoft Store. В новом отчете говорится, что Apple может выпустить приложения «Музыка» и «Подкасты» в Microsoft Store в конце этого года. На данный момент неясно, появятся ли новые приложения для Windows 10 или только для платформы Xbox. Приложение Apple TV есть только на платформе Xbox.
Apple прекратила выпуск iTunes для macOS с обновлением Catalina в 2019 году. У компании все еще есть приложение iTunes для Windows, но оно не получало новых функций в течение некоторого времени. Это заставляет предполагать, что новые приложения также могут поставляться на ПК с Windows, хотя на данный момент ничего не подтверждено.
Apple начала нанимать новых инженеров для работы над мультимедийными для Windows еще в 2019 году. Эти усилия уже привели к появлению приложения Apple TV на Xbox и, похоже, скоро принесут еще больше плодов.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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